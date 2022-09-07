  1. استانها
  2. خوزستان
۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۴:۰۲

معاون استاندار خوزستان:

خودروهای دارای مجوز تردد از جاده امام رضا به مرز شلمچه تردد کنند

خودروهای دارای مجوز تردد از جاده امام رضا به مرز شلمچه تردد کنند

شلمچه- معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان گفت: خودروهای دارای مجوز تردد از جاده امام رضا به سمت مرز شلمچه تردد کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله حیاتی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در نشست قرارگاه اربعین شلمچه بیان کرد: با توجه به ممنوعیت تردد اتباع خارجی از مرز شلمچه باید اتباع را از این مرز عودت داده شوند.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان افزود: در ورودی‌های استان باید مانع از ورود اتباع خارجی به استان خوزستان و شهرستان خرمشهر شود.

وی در ادامه با بیان اینکه خودروهای دارای مجوز تردد از جاده امام رضا به سمت مرز شلمچه تردد کنند، گفت: از غروب امروز چهارشنبه پس از اطلاع رسانی مسیر تردد تمام خودروهای دارای مجوز از جاده امام رضا انجام شود.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان ادامه داد: عملیاتی شدن این مصوبه از امروز ساعت ۱۹ با کنترل نیروی انتظامی انجام شود.

به گفته حیاتی، ایستگاه کنترل نیروی انتظامی برای کنترل ترافیک و هدایت خودروهای مجوز دار در سه نقطه انجام شود.

وی خواستار اتخاذ تدابیر ایمنی در این مسیر همچون نصب چراغ راهنما، تأمین روشنایی تا حد امکان پس از آغاز تردد خودروهای دارای مجوز تردد شد.

به گزارش مهر، جمع آوری سه چرخ‌ها از دیگر مصوبات این نشست بود.

کد مطلب 5584063

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها