کاهش ۵۰درصدی قاچاق کالا در کشور/ مبارزه جدی با قاچاق کالا درسمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز پیش از ظهر شنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان سمنان به میزبانی سالن یادگار امام(ره) استانداری با بیان اینکه میزان قاچاق کالا در کشور طی سال ۹۲ از میزان ۲۵ میلیارد دلار به ۱۲.۶ میلیارد دلار طی سال گذشته کاهش یافته است، ابراز داشت: با توجه به نرم کشوری چنین به نظر می رسد که باید برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گام نخست فرهنگ سازی کرد.

وی افزود: وجود ۸۰۰ اسکله غیر مجاز و ۱۰هزار شناور بدون مالک در کشور نشان می دهد مشکلات قاچاق کالا و ارز باید برطرف شود لذا یکی از مواردی که به نظر می رسد در استان بتوانیم عملیاتی کنیم دستگاه های اجرایی گزارش ماهیانه خود را در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کمیسیون ارایه کنند تا طی مدت ۱۰ روز قوانینی که مانع از اجرای مبارزه با قاچاق کالا می شود شناسایی و برطرف شود.

استاندار سمنان با بیان اینکه قاچاق کالا و ارز مانع عینیت بخشیدن به اقتصاد مقاومتی می‌شود، ابراز داشت: مدیریت کشور باید به نحوی چینش شود که قاچاق کالا برای قاچاقیچان ریسک پذیر باشد و یا قوانینی در این حوزه اعمال شود تا سودجویان جرات ضربه زدن به اقتصاد را در خود نبینند چرا که قاچاق کالا با آسیب زدن به تولیدکنندگان در نهایت اقتصاد را فلج می کند.

خباز همچنین با بیان اینکه چنین به نظر می رسد که با فرهنگ سازی بتوانیم در این حوزه موفق عمل کنیم، تاکید کرد: تبلیغ کالاهای ایرانی و حمایت از تولید کنندگان در ستاد تسهیل رونق تولید می تواند تولیدکننده را برای تحقق اقتصاد مقاومتی امیدوارتر کند.