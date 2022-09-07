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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۲:۵۷

متن کامل دستورالعمل جدید حمایت از سوت زنی وزارت اقتصاد منتشر شد

متن کامل دستورالعمل جدید حمایت از سوت زنی وزارت اقتصاد منتشر شد

متن کامل دستورالعمل جدید حمایت از گزارشگری فساد (سوت زنی) و فرایند رسیدگی به آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصادی و دارایی، گزارشگران فساد می‌توانند اعم از هر شخص حقیقی یا حقوقی، اعم از کارکنان وزارت اقتصاد و دستگاه‌های تابعه و عموم مردم و تشکل‌های مردمی که باشند، اطلاعات مربوط به فساد را از طریق سامانه سوت زنی وزارت اقتصاد و یا صندوق دریافت گزارش و اسناد به صورت فیزیکی ارائه دهند.

حفظ محرمانگی اطلاعات هویتی گزارشگران و در نظر گرفتن حمایت و تشویق برای افشاگران فساد در این دستورالعمل پیش بینی شده است.

متن کامل این دستورالعمل از این لینک در دسترس است.

دستورالعمل حمایت از گزارشگری فساد (سوت زنی) و فرایند رسیدگی آن

کد مطلب 5584077
روح اله صابرزاده

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