متن کامل دستورالعمل جدید حمایت از سوت زنی وزارت اقتصاد منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصادی و دارایی، گزارشگران فساد می‌توانند اعم از هر شخص حقیقی یا حقوقی، اعم از کارکنان وزارت اقتصاد و دستگاه‌های تابعه و عموم مردم و تشکل‌های مردمی که باشند، اطلاعات مربوط به فساد را از طریق سامانه سوت زنی وزارت اقتصاد و یا صندوق دریافت گزارش و اسناد به صورت فیزیکی ارائه دهند.

حفظ محرمانگی اطلاعات هویتی گزارشگران و در نظر گرفتن حمایت و تشویق برای افشاگران فساد در این دستورالعمل پیش بینی شده است.

متن کامل این دستورالعمل از این لینک در دسترس است.

دستورالعمل حمایت از گزارشگری فساد (سوت زنی) و فرایند رسیدگی آن

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