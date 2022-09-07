به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ دوم «حسین امیدی» رئیس سازمان تربیت بدنی ارتش در نشست خبری صعود به قله دماوند با شرکت ارتش‌های جهان که با عنوان صعود برای صلح انجام می‌شود، اظهار داشت: رسالت تربیت بدنی ارتش توسعه فراگیر ورزش در مجموعه ارتش و خانواده‌های آنان است که در این رابطه ورزش همگانی در کنار ۴۴ هیات ورزش قهرمانی در ارتش پی‌گیری می‌شود.

امیر امیدی بیان کرد: معتقدیم حضور در مسابقات جهانی و بین‌المللی باعث ارتقای دیپلماسی ورزشی می‌شود؛ بر این اساس امسال برای اولین بار در تاریخ مسابقات ورزشی ارتش‌های جهان (سیزم) از ۱۹ تا ۲۳ شهریور با حضور ۱۴۶ ورزشکار صعود به قله دماوند صورت می‌گیرد.

رئیس سازمان تربیت بدنی ارتش ادامه داد: صعود مشترک به واسطه نزدیکی به هفته گرامیداشت دفاع مقدس، اقتدار ارتش و نیروهای مسلح را به نمایش می‌گذارد. البته ناگفته نماند ورزشکاران با حضور در مسابقات بین‌المللی که به‌عنوان نمایندگان کشورمان حضور می‌یابند، رقابت‌های خود را با شعار صلح و دوستی انجام می‌دهند.

امیر امیدی اظهار داشت: در همین رابطه چندی پیش تیم دانشجویان نیروهای مسلح که در مسابقات دانشجویان سیزم حضور داشتند، در روسیه توانستند ۱۵ مدال کسب کنند. تیم پنج‌گانه نیروی دریایی ارتش نیز در نیمه دوم مهر در قالب مسابقات سیزم به برزیل اعزام می‌شود.

وی ادامه داد: سال گذشته ۱۴۶ تیم کوه نوردی ارتش صعود مشترک به قله‌های مرتفع کشورمان هم چون علم‌کوه، دماوند و سبلان داشتند و امسال نیز در مرداد با ۱۳۰ کوه نورد با حضور تعدادی از کارکنان خانم و فرزندان کارکنان ارتش از چهار جهت به قله دماوند بدون مشکلی صعود کردند.

در ادامه، سرهنگ نادر رمضان‌خانی رئیس هیات کوه نوردی آجا هم درباره «صعود برای صلح»، بیان کرد: از کمپ یک جبهه جنوبی دوشنبه آینده به سمت کمپ سه حرکت خواهیم کرد و سپس‌صبح سه شنبه حرکت را به سمت قله آغاز می‌کنیم و ساعت ۱۱:۳۰ پرچم جمهوری اسلامی را بر فراز قله دماوند نصب خواهیم کرد.

همچنین سرهنگ بابک امیری‌نژاد معاون امور بین‌الملل سازمان تربیت بدنی آجا عنوان کرد: ۱۷ کوهنورد خارجی از تانزانیا، ارمنستان، روسیه بلژیک، هندوستان در این صعود حضور دارند که برای حضور در این کوهنوردی، ورزشکاران می‌بایست سابقه صعود به ارتفاعات بیش از ۵ هزار متر را داشته باشند؛ البته برای این صعود کوه نوردانی از نیروهای مسلح کشورمان حضور دارند.