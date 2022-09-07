به گزارش خبرنگار مهر، در پی نبود وسیله حمل و نقل، مرز خسروی از طرف عراق بسته شده بود و زائران پشت مرز منتظر مانده بودند.

بسته بودن مرز باعث ازدحام زوار شده بود که اکنون ۵۰ اتوبوس از ایران وارد منطقه شدند تا زائران را جابجا کنند.