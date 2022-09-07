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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۵:۲۹

پنجره مهر؛

اتوبوس‌ها برای جابجایی زائران به مرز عراق رسیدند

اتوبوس‌ها برای جابجایی زائران به مرز عراق رسیدند

کرمانشاه- اتوبوس‎ها برای جابجایی زائرانی که بعد از مرز خسروی منتظر مانده بودند وارد عراق شدند.

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به گزارش خبرنگار مهر، در پی نبود وسیله حمل و نقل، مرز خسروی از طرف عراق بسته شده بود و زائران پشت مرز منتظر مانده بودند.

بسته بودن مرز باعث ازدحام زوار شده بود که اکنون ۵۰ اتوبوس از ایران وارد منطقه شدند تا زائران را جابجا کنند.

کد مطلب 5584289

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