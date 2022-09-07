وصول پنج هزار و ۶۳۰ میلیارد ریال مالیات در خراسان جنوبی

جعفر احسانی مهر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵,۶۳۰ میلیارد ریال مالیات در خراسان جنوبی وصول شده است که از این میزان، مبلغ ۲,۶۱۸ میلیارد ریال در قالب مالیات‌های مستقیم (شامل مالیات عملکرد و حقوق) و مبلغ ۳,۰۱۲ میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش افزوده و عوارض است.

به گفته وی میزان وصولی درآمدهای مالیاتی استان در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۵ درصد افزایش داشته است که این افزایش از محل شناسایی مؤدیان مالیاتی جدید، منابع مالیاتی جدید و خود اظهاری مؤدیان مالیاتی و تمکین آنها نسبت به پرداخت مالیات محقق شده است.

وی در خصوص مشارکت فعالان اقتصادی در ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۱ گفت: در سال ۱۴۰۱ (برای عملکرد سال ۱۴۰۰) تعداد دو هزار و ۶۱۳ اظهارنامه در بخش اشخاص حقوقی (شرکت‌ها)، تعداد چهل و دو هزار و ۸۲۲ اظهارنامه و فرم تبصره ماده ۱۰۰ در بخش اشخاص حقیقی (مشاغل و کسبه) و تعداد ۴۲ هزار ۸۲۲ اظهارنامه در بخش املاک توسط مؤدیان مالیاتی استان ارائه شده است.

احسانی مهر تصریح کرد: در چهار ماهه نخست سال جاری مبلغ ۳۷۸ میلیارد ریال به حساب شهرداری‌ها با ۱۰ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته پ، ۲۰۳ میلیارد ریال به حساب دهیاری‌ها (۸۰ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۱ میلیارد ریال به حساب مناطق بدون دهیاری با ۱۲۶ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته واریز شده است. به گفته وی همچنین ۶۷ میلیارد ریال هم به حساب مناطق عشایری استان با ۹۶ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به صورت مستقیم و ماهانه واریز شده است.

وی اضافه کرد: در ۴ ماهه نخست سال جاری از این مبالغ واریزی، مبلغ ۱۷۷ میلیارد ریال فقط به حساب شهرداری بیرجند واریز شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد رشد داشته است.

مدیر کل امور مالیاتی استان گفت: با مشارکت فعال مؤدیان مالیاتی خراسان جنوبی در پرداخت مالیات، پروژه‌های عمرانی، خدماتی و توسعه‌ای زیادی به بهره برداری رسیده یا در دست اقدام است که به عنوان نمونه می‌توان به احداث و تجهیز پارک شهید احمدی روشن مهر شهر بیرجند و همچنین اجرای ۱۴۴ طرح در حوزه عشایری و تعداد ۲۸۸ طرح در حوزه روستاهای استان اشاره کرد.

احسانی مهر با تشکر از مشارکت فعال مؤدیان مالیاتی در اجرای برنامه‌های اداره کل امور مالیاتی استان و همچنین پرداخت مالیات، ادامه داد: مؤدیان مالیاتی خراسان جنوبی همواره در ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و پرداخت مالیات پیش قدم بوده‌اند و در این راستا همکاری و تعامل بی نظیری با این اداره کل دارند.

وی بیان داشت: با توجه به وضعیت اقتصادی استان، سهم درآمدهای مالیاتی تعیین شده برای خراسان جنوبی نسبت به کل درآمدهای مالیاتی کشور کمتر از ۳ دهم درصد است.

وی درباره برنامه‌های هوشمند سازی نظام مالیاتی کشور، با اشاره به اینکه رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور پیاده سازی نظام مالیاتی هوشمند با استفاده از فناوری‌های نوین در مالیات ستانی عادلانه است، گفت: امیدواریم با توجه به برنامه‌ریزی ها و هماهنگی‌های انجام شده با گروه‌های شغلی و مسئولین استان و دوره‌های آموزشی مستمر در حال اجرا، همکاری لازم برای تسریع در تحقق اهداف و برنامه‌ها به خصوص ارائه اطلاعات بر اساس واقعیت صورت پذیرد.

وی تصریح کرد: با توجه به اشراف اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور به گردش حساب‌های بانکی و دستگاه‌های کارت‌خوان، صورت معاملات فصلی و …، با حمایت از فعالیت‌های اقتصادی سالم و شفاف و مولد، زمینه جلوگیری از هرگونه فرار مالیاتی گرفته شود و شاهد فضای رقابت تجاری و اقتصادی سالم و پویا در جامعه باشیم.