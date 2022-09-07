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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۶:۰۳

برگزاری مراسم تشییع و تدفین «سید مهدی انجوی نژاد» در شیراز

برگزاری مراسم تشییع و تدفین «سید مهدی انجوی نژاد» در شیراز

شیراز - مراسم تشییع و تدفین سید مهدی انجوی نژاد معلم اخلاق و استاد سابق دانشگاه های شیراز و مشهد در شیراز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه مراسم تشییع پیکر مطهر دکتر سید مهدی انجوی نژاد در حرم مطهر حضرت سید علا الدین حسین بن موسی الکاظم علیه السلام با حضور جمع گسترده ای از مسئولین و مردم استان فارس انجام شد.

آیت الله سید محمد انجوی بر پیکر ان مرحوم نماز خواند و پس از مراسم عزاداری و سینه زنی با مداحی حاج کاظم محمدی برگزار شد.

پیکر مرحوم انجوی نژاد در آرامستان بزرگ شیراز و در جوار شهدای کانون رهپویان وصال به خاک سپرده شد.

زنده یاد دکتر سید مهدی انجوی نژاد ارسنجانی بزرگ مردی برخاسته از نسل عالمان و مجتهدان نامی این شهرستان و از اندیشمندان صاحب جایگاه در حوزه‌های علمی بویژه فقه و حقوق و الهیات بود.

وی متولد ۱۳۱۶ و دانش آموخته دانشگاه تهران، ده‌ها سال مدرس ممتاز و خوشنام در دروس عالی دانشگاه‌های کشور بویژه دو دانشگاه مطرح شیراز و مشهد بود.

وی، پدر حجت الاسلام والمسلمین سید محمد انجوی نژاد مدیر کانون رهپویان وصال شیراز است.

کد مطلب 5584319

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