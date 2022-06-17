حمله پهپادی ترکیه به عراق ۳ کشته بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، صبح امروز جمعه در حمله پهپادی ترکیه به یک خودروی حامل اعضای گروهک «پ.ک. ک» انفجار مهیبی رخ که در نتیجه آن سه نفر کشته شدند.

بر اساس اعلام منابع محلی سه نفر از اعضای گروهک «پ.ک. ک» در این حمله پهپادی کشته شدند و یک نفر دیگر زخمی شد.

از سوی دیگر ارتش ترکیه مدعی شد که توانسته است ۶ عضو پ.ک. ک را از پای در بیاورد.

ارتش ترکیه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که این عملیات با عزم و اراده بالا ادامه خواهد داشت.

ارتش ترکیه از ۱۸ آوریل ۲۰۲۲ عملیات پنجه قفل را علیه مقرهای سازمان پ.ک. ک در مناطق متینه، زاب و افشین باسیان در شمال عراق آغاز کرده است. مقامات رسمی بغداد و اربیل هنوز واکنشی به این مداخله نظامی آشکار در خاک عراق نشان نداده‌اند.

گفتنی است اخیراً یک کارشناس امنیتی عراقی با اشاره به حضور گسترده نظامی ترکیه در اقلیم کردستان عراق، تاکید کرد: ارتش ترکیه ۵۰ پایگاه مختلف نظامی در مناطق اقلیم دارد که ۲۱ پایگاه از آنها، پایگاه‌های اصلی محسوب می‌شوند. این ۵۰ پایگاه نظامی در منطقه مابین دو شهر دهوک و اربیل در نوار مرزی اقلیم کردستان عراق قرار دارند. همچنین ارتش ترکیه دهها مرکز اطلاعاتی و جاسوسی در داخل اقلیم کردستان عراق ایجاد کرده که فعالیت‌های آنها در پوشش نمایندگان جامعه مدنی و یا شرکت‌های تجاری انجام می‌شود.