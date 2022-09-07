اظهارات مقام لبنانی درباره بازگشت آوارگان سوریه به کشورشان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، «هکتور الحجار» وزیر امور اجتماعی در دولت پیشبرد امور لبنان، گفت که بیروت به زودی نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل درباره موضع لبنان در خصوص بازگشت آوارگان سوری به کشورشان ارسال خواهد کرد.

وی طی اظهاراتی پس از نشستی به ریاست «میشل عون» رئیس جمهور این کشور عنوان کرد: همچنین توافق شد نامه‌ای به کمیساریای امور پناهندگان برای مشخص کردن نقش آن بر اساس قانون لبنان و تعیین زمانی برای برگزاری نشستی با این کمیساریا جهت شفاف‌سازی نامه و پیگیری‌ سازوکار اجرای آن در لبنان، ارسال شود، علاوه بر آن تصمیمی درباره اجرای مطالعات جدید در خصوص تأثیر آوارگان سوری بر سطح اقتصادی، مالی، اجتماعی، زیست‌ محیطی، بهداشتی و امنیتی اتخاذ شود.

در این نشست همچنین پرونده آوارگان سوری به ویژه پیگیری اجرای تصمیمات اتخاذ شده در نشست‌های قبلی در کاخ بعبدا و نشست‌های کمیته وزارتی که مسئول پیگیری این پرونده بود، بررسی شد.

تعداد آوارگان سوری در لبنان حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر هستند و بیروت خواهان بازگشت امن و آبرومندانه آنها به کشورشان است. پیش از این نیز بارها مقامات لبنانی خواستار بازگشت آوارگان سوری به کشورشان شده اند.

گفتنی است، پیش از این هم عصام شرف الدین وزیر مهاجرت لبنان در دیدار با میشل عون رئیس جمهوری لبنان گفته بود: ما کاملاً مخالف این هستیم که آوارگان سوری پس از اینکه جنگ پایان یافته و سوریه امن شده است، به کشورشان بازنگردند. دولت سوریه در خصوص موضوع آوارگان دست یاری خود را به سوی ما دراز کرده است.