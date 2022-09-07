حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی سوریه جنایت جنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، وزارت امور خارجه سوریه در بیانیه ای حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی و غیر نظامی سوریه را محکوم و اعلام کرد که این حملات جنایت جنگی است و سران این رژیم با تشدید و تکرار حملات خود صلح و امنیت منطقه را به خطر می اندازند.

وزارت خارجه سوریه ادامه داد: تکرار تعرضات رژیم صهیونیستی به ویژه حملات سازمان یافته و عمدی به مناطق مسکونی در سوریه که تازه ترین آن حمله به فرودگاه بین المللی حلب بود، طبق قوانین بین المللی جنایت جنگی به حساب می آید و تل آیو باید به خاطر این جنایت ها محاکمه شود.

گفتنی است، جنگنده های رژیم صهیونیستی روز گذشته فرودگاه حلب در سوریه را هدف قرار دادند که پدافند هوایی سوریه با موشک‌های شلیک شده توسط رژیم صهیونیستی مقابله کرده و تعدادی از این موشک‌ها نیز ساقط شدند.

صهیونیست‌ها تا کنون بارها مناطق مختلف سوریه از جمله مناطق مسکونی را هدف تجاوز نظامی قرار داده اند. دولت دمشق نیز تا به حال چندین مرتبه در نامه‌هایی به مقامات سازمان ملل، خواستار اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از تکرار تجاوزات نظامی صهیونیست‌ها به سوریه شده است. با وجود تکرار تجاوزات رژیم صهیونیستی به سوریه تا کنون سازمان ملل و شورای امنیت اقدامی جهت توقف این اقدامات تجاوزکارانه انجام نداده اند.

پیشتر، «فیصل المقداد» وزیر امور خارجه سوریه در سخنرانی در مجلس این کشور گفته بود: اسرائیل با متحدانش یعنی آمریکا، غرب استعمارگر و رژیم ترکیه حامی تروریسم در منطقه بوده و خواهد ماند و از انجام هر گونه تجاوز به منظور تضمین تداوم گروه‌های تروریستی و جلوگیری از فروپاشی آنها دریغ نخواهد کرد و تجاوزات اخیر به خاک سوریه نیز در همین چارچوب قابل تفسیر است که نشان از محاسبات اشتباه و احمقانه تل آویو دارد.