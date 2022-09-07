قانون منع فروش زمین های کشاورزی تصویب شود

به گزارش خبرنگار مهر، صفدر نیازی عصر چهارشنبه در دیدار با رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با بیان اینکه در حفظ اراضی کشاورزی کشور دچار وادادگی شدیم خاطرنشان کرد: قوانین در ایران تاکنون به نفع تخریب کنندگان بوده است و بزرگترین ضربه‌ها را هم از همین جا خورده‌ایم.

وی ادامه داد: سالهاست تلاش می‌کنیم قانون منع فروش زمین کشاورزی را به غیر کشاورز با هدف جلوگیری از خرد شدن آن همانند تمام کشورهای جهان تصویب کنیم اما موفق نشدیم.

نیازی از واریز ۳۲۶ میلیارد تومان به خزانه در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: تاکنون فقط ۲۴ درصد آن برگشت خورده است در حالی که اعتباری دیگری غیر از آن برای تجهیز نیروی انسانی و امکانات نداریم.

حسین مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در این جلسه خواهان تغییر قانون تبصره ۲ ماده ۱۰ که بر اساس آن ویلا باغ‌های که به مرحله سقف می رسند و ویلاهای شامل مرور زمان مشمول معافیت از تخریب هستند شد.

در پایان این جلسه رؤسای سازمان امور اراضی و منابع طبیعی کشور با اهدا لوحی از تلاش‌های رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در خصوص برخورد با تخریب کنندگان اراضی کشاورزی تجلیل کردند.