به گزارش خبرگزاری مهر، شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با صدور بیانیه‌ای با اشاره به برگزاری راهپیمایی اربعین حسینی، آورده است: لشگریان ده‌ها میلیونی حسینی به حرکت درآمده اند تا بزرگترین گردهمایی بشری را بر این کره خاکی رقم بزنند. اینان طلایه داران عواطف انسانی، اخلاق رحمانی، تمدن سازان علوی و ذخایر مهدوی در عصر انتظار و ظهور هستند. و خداوند را شاکریم در عصری زندگی می‌کنیم که شاهد این همه جلال و شکوه و عظمت هستیم.

این بیانیه با بیان اینکه به هموطنان زائرمان توصیه می‌کنیم، در این سفر الهی مراقب نقشه‌های دشمن غدار باشند، تاکید کرد: شما خواب را از چشمان شیاطین زمان ربوده اید.

متن کامل بیانیه شورای ائتلاف نیروهای انقلاب بدین شرح است:

این روزها از هر کوی و برزنی بانگ الرحیل به گوش می‌رسد. کاروان‌های اربعین حسینی از اطراف و اکناف عالم به سوی میعادگاه عاشقان به حرکت درآمده اند. جوشش خون اباعبدالله الحسین (ع) تبدیل به رودخانه‌های زلال و پرخروشی شده که در آن انسان‌ها برای رسیدن به وصال سر از پا نمی‌شناسند.

عاشقان بی قرار حسین (ع) که گدازه‌های شور و شعور حسینی، دل‌هایشان را گدازان کرده است، انَّ لِقَتْلِ الْحُسَیْنِ علیه السّلام حَرارَةً فی قُلُوبِ الْمُؤ منینَ لا تَبْرُدُ اَبَداً، اعم از زن و مرد، پیر و جوان، شیعه و سنی، مسلمان و مسیحی، همه و همه قیام کرده اند تا پیام خون عاشورای حسینی را به همه مردم جهان برسانند. مخابره کنند ولو آنکه بوق‌های سامری با سانسور و تحریف، بخواهند این حرکت عظیم را نادیده بگیرند و مشتی خاک بر چهره خورشید بپاشند.

لشگریان ده‌ها میلیونی حسینی به حرکت درآمده اند تا بزرگترین گردهمایی بشری را بر این کره خاکی رقم بزنند. اینان طلایه داران عواطف انسانی، اخلاق رحمانی، تمدن سازان علوی و ذخایر مهدوی در عصر انتظار و ظهور هستند. و خداوند را شاکریم در عصری زندگی می‌کنیم که شاهد این همه جلال و شکوه و عظمت هستیم.

جمع زیادی از برادران و خواهران عزیزمان از شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، به این کاروان باعظمت پیوسته اند و جمع دیگری نیز در پشتیبانی و تدارک از این لشگر تمدن ساز، آستین‌های همت را بالا زده و خالصانه در میزبانی و بدرقه و استقبال سنگ تمام گذاشته اند.

درود و سلام می‌فرستیم به همه خادمانی که ماه هاست آرام و قرار از کف داده اند و با برپایی موکب ها و تأمین آب و نان و لوازم ضروری زائران، گوشه‌ای از عشق و علاقه خود را به ائمه اطهار علیهم السلام نشان داده اند.

برادران و خواهران عراقی مان هم، تمام قد آغوش به سوی زائران و شیفتگان حسینی گشوده اند تا جلوه‌های کم نظیری از مهمان نوازی و جود و کرم و دلدادگی خود به حریم اهل بیت عصمت و طهارت را به نمایش بگذارند.

بزرگترین استقبال و پذیرایی جهانی از دیدار دو ملت در حال رقم خوردن است. میلیون‌ها عراقی، میزبان میلیون‌ها عاشق حسینی از کشور همسایه شأن ایران عزیز و سرافراز هستند. میزبانان و میهمانان این همایش شوق برانگیز، مرزهای رسمی دو کشور را درنوردیده اند و در یک سرزمین و در یک خانه و یک مسیر به حرکت درآمده اند.

ما یک ملتیم. همه ما حسینی هستیم. ما ملت امام حسینیم. ما نگین درخشان تاریخ امروز و فردا هستیم. امام حسین، متعلق به همه بشریت است. نهضت امام حسین یک نهضت فرادینی و جهانی است و آرمان آزادی و رهایی انسان‌ها از یوغ اسارت و بردگی حد و مرز جغرافیایی ندارد و امروز بیش از هر زمان دیگری جامعه جهانی تشنه فرهنگ و معارف اسلام ناب محمدی (ص) و الگوپذیری از فرهنگ آزادگی حسینی است.

به هموطنان زائرمان توصیه می‌کنیم در این سفر الهی مراقب نقشه‌های دشمن غدار باشند. شما خواب را از چشمان شیاطین زمان ربوده اید. آنان برای به حاشیه راندن این حماسه بزرگ نقشه‌ها کشیده اند و توطئه‌ها و فریب و دغل‌ها در سر دارند. شایسته است با احترام و تکریم نسبت به آداب و رسوم برادران و خواهران دینی مان در عراق و رعایت آداب مهمانی و با نمایش اخلاص و ایثار و اهتمام به امور زیارت، موجبات خشنودی خاندان عصمت و طهارت را فراهم آورید. «هنیئا لکم یا زوار الحسین (ع)»