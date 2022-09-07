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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۲۲:۲۹

پنتاگون مدعی شد؛

دوربین‌ شناورهای بدون سرنشین توقیف شده توسط ایران ناپدید شدند

دوربین‌ شناورهای بدون سرنشین توقیف شده توسط ایران ناپدید شدند

وزارت دفاع آمریکا از مفقود شدن دوربین‌های کشتی‌های بدون سرنشین آمریکایی توقیف شده توسط ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «پاتریک رایدر» سخنگوی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در کنفرانس مطبوعاتی روزانه خود گفت که دوربین‌های ناوهای بدون سرنشین آمریکایی (IDA) که توسط ایران در دریای سرخ توقیف شده بود، مفقود شده است.

این مقام پنتاگون در ادامه اضافه کرد که نمی‌دانند این دوربین‌ها در دست نیروهای ایرانی است یا خیر.

وی در این خصوص ادامه داد: دقیقاً نمی‌دانیم چه اتفاقی برای آن دوربین‌ها افتاده است.

رایدر ادعا کرد که مطمئن نیست آیا ایالات متحده برای یافتن آنها تلاش خواهد کرد یا نه، زیرا هیچ دوربین نظامی یا فناوری حساسی وجود ندارد!

این در حالی است که ارتش آمریکا هفته گذشته با صدور بیانیه‌ای ادعا کرده بود: نیروی دریایی آمریکا تلاش سپاه پاسداران را برای تصرف یک شناور بدون سرنشین که توسط ناوگان پنجم آمریکا در خلیج فارس اداره می‌شد را خنثی کرده است! شناور پشتیبانی نیروی دریایی سپاه (شهید بازیار) درحال بکسل کردن شناور کاوشی بدون سرنشین آمریکایی بود!

کد مطلب 5584592

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    نظرات

    • IR ۰۰:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      28 9
      پاسخ
      چقدر بی جنبه این همه پول ایران را خوردید ، حالا دو تا دوربین هم ما ببریم مگه چی میشه؟
      • امیدبابای IR ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
        2 5
        درود بر ایرانو ایرانی.. لعنت خدا بر آمریکا و یارانش از داخل ایران گرفته تا خارج
    • دوست دار وطن IR ۰۱:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      28 15
      پاسخ
      اینطرفا پیداتون بشه همینه شما این طرف جایی نداری شیطان
      • IR ۰۸:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
        4 1
        دستم اشتباهی رفت سمت قرمز. اومدم لایک بکنم اشتباه شد.
      • علی_ قزوین IR ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
        5 3
        بله کاملا درسته خلیج شما خلیج خوک هاست برید در خونه خودتون
    • طرفدار حق IR ۰۱:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      25 11
      پاسخ
      دروغ میگویند اگه اینها شناور بدون سرنشین هستند یعنی در لحظه رسد میشوند پس چطور از برداشتن دوربین ها هیچ تصویری نیست در ضمن کار خوبی کردن اگه برداشتن دمشون گرم
    • طرفدار حق IR ۰۱:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      16 9
      پاسخ
      دروغ میگویند اگه اینها شناور بدون سرنشین هستند یعنی در لحظه رسد میشوند پس چطور از برداشتن دوربین ها هیچ تصویری نیست در ضمن کار خوبی کردن اگه برداشتن دمشون گرم
    • Amirmohammad IR ۰۲:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      27 10
      پاسخ
      کوسه ها و دلفینهای خلیج همیشه فارس . عاشق دوربینهای آمریکائی هستند .به رسم امانت و توبه آمریکائیها از آنها بدون رغبت می پذیریم
    • IR ۰۲:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      10 2
      پاسخ
      😄😄😄🤔
    • M IR ۰۴:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      19 6
      پاسخ
      خیلی فکر پروفسور ی بدون دوربین هیچ کارایی ندارد واین دوربین حتما گرانبها است وتقدیم کردن تکنولوژی،،، با این اقدام قایق های بدون سرنشین آمریکا جمع میشوند،، به اطلاع میرسانم که ناو نیست یک قایق میباشد
    • رضا IR ۰۷:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      30 10
      پاسخ
      چه غازها.. اگه قرار بود سالم رها کنیم که نمیگرفتم... پاینده سپاه جاویدان ایران
    • IR ۰۸:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      3 1
      پاسخ
      آمریکا عجی مجی کرد غیب شدن،،،قیافه ایرانیا دیدنی بوده اونموقع
    • جعفر قانعی IR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      3 1
      پاسخ
      واس وی ار ورداشتیم
    • IR ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      2 1
      پاسخ
      حالا کی برده؟کسی خبر داره؟
    • IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      4 2
      پاسخ
      البته این اتفاق تو در یای سرخ افتاده نه خلیج فارس و این کشتی ها تغییرات اب و هوایی و جر و مد دریا رو رصد می کردن ولی هرچه که بود دم بچه گرم زیاد حرف بزنید خود ناو جنگیتون هم بکسل می کنم می یارم بندر عباس
    • IR ۱۳:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      2 2
      پاسخ
      موجهای بد! همش کار این موجهای بد خلیج فارسه. حالا شما هم اون دوربینهاتونو سفت ببندید لابد چسبش تو آب وا رفته!!
    • عماد دلفراز IR ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      3 2
      پاسخ
      اولین نفر #امیددانا در سایت خودش تو نظریه پردازیش اعلام کرد دو شناور بدون سرنشین با توجه به اختاری که داده بودن . مجبور به توقفش شدن و بعد از یک یا دو روز اونو بدون دوربین در دریا بیرون از مرز رها کردند . اقتدار یعنی این احسنت
    • IR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      2 2
      پاسخ
      دم سپاه گرم ، با حذف دوربین قایق های امریکایی ، چشم شیطان را کور کردند
    • بابک IR ۱۴:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      2 2
      پاسخ
      خدا رو شکر کنید که فقط دوربینهاشون گم شدن.
    • ... IR ۱۹:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
      1 2
      پاسخ
      الان یه سوال چجوری میشه که دوتا قایق امریکا اونم نظامی همینطور وسط دریا ول میشن بعد نمیفهمن؟؟؟دو صورت بیشتر نداره یا از عمدا ول کردن قایق رو که خدا میدون هدفشون چی بوده یا خیلی دست و پا چلفتین!!!!با توجه به تعریفی که از نیروی دریایی امریکا میشه خیلی عجیبه .....
    • IR ۰۰:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۸
      1 1
      پاسخ
      درود بر شرف هر چه انسان های با غیرت مثل پاسداران دلاور که همیشه بر آمریکائیان ظالم تاخته و دماغشان را به خاک مالیده اند
    • علی IR ۰۴:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۸
      2 5
      پاسخ
      حالا که میدونند دوربین ها دست ایران هستش و نمیتونند پس بگیرند ، میگند دوربین نظامی نبوده و فناوری خاصی و حساسی هم نداشته . عجب؟ عزیزم جلوی پاتو نگاه کن یه هو نیوفتی تو جوب .
    • ن قا IR ۰۰:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۹
      0 0
      پاسخ
      واقعا افرینت جهاد شجاعت سپاه دریای
    • علی IR ۰۰:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۹
      0 0
      پاسخ
      خوب موتور قایق رو می‌دزدیدند که روش یه دونه بسازید
    • IR ۰۰:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۹
      0 0
      پاسخ
      اگه واقعاً دنبال دوربین هستید یک نگاه به دیوار بندازید شاید یک هم وطن اونجا اعلام فروش کرده باشه

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