دوربین‌ شناورهای بدون سرنشین توقیف شده توسط ایران ناپدید شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «پاتریک رایدر» سخنگوی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در کنفرانس مطبوعاتی روزانه خود گفت که دوربین‌های ناوهای بدون سرنشین آمریکایی (IDA) که توسط ایران در دریای سرخ توقیف شده بود، مفقود شده است.

این مقام پنتاگون در ادامه اضافه کرد که نمی‌دانند این دوربین‌ها در دست نیروهای ایرانی است یا خیر.

وی در این خصوص ادامه داد: دقیقاً نمی‌دانیم چه اتفاقی برای آن دوربین‌ها افتاده است.

رایدر ادعا کرد که مطمئن نیست آیا ایالات متحده برای یافتن آنها تلاش خواهد کرد یا نه، زیرا هیچ دوربین نظامی یا فناوری حساسی وجود ندارد!

این در حالی است که ارتش آمریکا هفته گذشته با صدور بیانیه‌ای ادعا کرده بود: نیروی دریایی آمریکا تلاش سپاه پاسداران را برای تصرف یک شناور بدون سرنشین که توسط ناوگان پنجم آمریکا در خلیج فارس اداره می‌شد را خنثی کرده است! شناور پشتیبانی نیروی دریایی سپاه (شهید بازیار) درحال بکسل کردن شناور کاوشی بدون سرنشین آمریکایی بود!