انصارالله یمن پرچمدار اسلام در منطقه است/ آمریکا را شکست دادید

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل با «محمد عبدالسلام» سخنگوی جنبش انصارالله یمن دیدار و گفتگو کرد.

ولایتی در ابتدای این دیدار ضمن خوش آمدگویی به او، گفت: تلاش‌های شما در منطقه بسیار خوب و قابل توجه است و در موضع قدرت قرار دارید و از شما به عنوان پرچم داران اسلام در منطقه یاد می‌کنیم.

وی افزود: از ابتدای دعوت اسلام، یمن همیشه در جهت اسلام ناب پیش رفته و ان شاالله در برابر توطئه دشمنان نیز سربلند و پیروز خواهید بود و روابط ما با شما عمیق، مستمر و تاریخی است.

دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی با اشاره به بیداری امت اسلامی، تصریح کرد: ملت یمن علیرغم تمامی مشکلات و سختی‌ها، بیدار و هوشیار هستند و کسی نمی‌تواند مانع این حرکت شود.

ولایتی تصریح کرد: جوهره واقعی مبارزه با استکبار را ارائه کردید و در منطقه حساس «باب المندب» چنین قدرتی را از خود نشان دادید که جلوی آمریکا و برخی کشورهای مرتجع منطقه ایستادگی کنید و آن‌ها را شکست دهید و باید از این دستاوردها حمایت کرد.

وی افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران برای حفظ خود به هیچ قدرتی وابسته نیست و خودمان را موظف می‌دانیم که از جهان اسلام دفاع کنیم و ایران، یمن، عراق، سوریه، لبنان و محور مقاومت به عنوان قدرت بزرگی است که هسته اولیه این جبهه اسلامی را تشکیل می‌دهند.

سخنگوی جنبش انصارالله یمن هم ضمن تشکر از مواضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از جنبش مردم یمن و آرمان‌های آن گفت: این موجب افتخار ماست که شما این چنین اوضاع یمن را دنبال می‌کنید و سلام سید عبدالملک بدرالدین الحوثی را خدمت مقام معظم رهبری و جنابعالی تقدیم می‌کنم و از حمایت و حضور همیشگی جمهوری اسلامی ایران در کنار مردم یمن قدردانی می‌کنیم.

وی افزود: مواضع ما همیشه مبارزه با استکبار به رهبری آمریکا و اسرائیل بوده و هست و این دیدگاه دینی و ملی ملت یمن است و در برابر آمریکا و اسرائیل ایستاده ایم و هرگز با عادی سازی روابط کنار نخواهیم آمد.

سخنگوی جنبش انصارالله یمن تصریح کرد: در سایه ایستادگی و مبارزه جهاد ملت یمن و حمایت‌های ایران، ما امروز به یک یمن قوی رسیده ایم و مقاومت یمن آن را به یک قدرت مبدل کرده است.