به گزارش خبرگزاری مهر، خشنود علیزاده روز چهارشنبه در بیست و هشتمین همایش سالیانه مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور که در مراغه در حال برگزاری است، افزود: متوسط تولید همه محصولات زراعی دیم از سال ۱۳۹۰ به بعد روند صعودی داشته و بر اساس آخرین آمارها، متوسط تولید گندم به یکهزار و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار رسیده است.

رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور با بیان اینکه کشت دیم می‌تواند در صورت رعایت برخی از اصول پایدار بوده و در تأمین امنیت غذایی مؤثر باشد، بیان کرد: سهم غلات در کشت دیم کشور زیاد است و محققان سهم ۸۶ درصدی آن را مجاز نمی‌دانند زیرا این سهم به جاکشت و رعایت نشدن تناوب کشت منجر می‌شود.

علیزاده با تاکید بر اینکه محصولات مختلف در تناوب صحیح باید کشت شود، اظهار داشت: پیشنهاد مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور سطح ۶۳.۵ درصدی برای کشت غلات دیم در سطح کشور است.

به گفته وی این سهم در طرح جهش تولید در دیم‌زارهای کشور که توسط وزارت جهاد کشاورزی و با حمایت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در حال اجرا بوده، نیز هدفگذاری شده است تا طی اجرای پنج ساله این سطح تحقق یابد.

وی اضافه کرد: خاکورزی‌های متعدد به ویژه در زمین‌های شیب‌دار، بهره‌برداری غیراصولی، پایین بودن ماده آلی خاک و تغییر اقلیم نیز به عدم پایداری در کشت دیم منجر می‌شود که رویکرد مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم در این خصوص شناسایی و مدیریت عوامل محدودکننده در مناطق مختلف است.