شخصیت «ابوریحان بیرونی» چراغ راهی برای همگرایی فرهنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان در پیامی به همایش بزرگداشت حکیم ابوریحان بیرونی، نوشت: ایران عزیز و مناطق پیرامونی آن به مدت بیش از هزار سال مهد تمدن وعلوم بشری بوده و منطقه‌ای که از جیحون تا فرات امتداد داشت همواره از قطب‌های این تمدن درخشان به‌شمار می‌آمده‌اند.

وی تاکید کرد: ظهور صدها شخصیت بزرگ در رشته‌های مختلف علمی، هنری و ادبی در این بازه زمانی و در این حوزه جغرافیایی، گواه این مدعاست. یکی از این شخصیت‌های بزرگ که بر قله‌های دانش و افتخارات بشری درخشش می‌نماید، حکیم عالیقدر «ابوریحان بیرونی» است.

رئیس دستگاه دیپلماسی در پیام خود آورده است: شخصیتی کم‌نظیر و ذوابعاد که در رشته‌های گوناگون علمی مانند ریاضیات، نجوم، طب، تاریخ و فلسفه جزو سرآمدان و ازجمله مفاخر جهان به شمار می‌رود و دستاوردها و میراث علمی او با گذشت بیش از هزار سال، همچنان در شمار گرانبهاترین گنجینه‌های بشری قرار دارد.

امیرعبداللهیان تصریح کرد: جهان امروزی و خصوصاً ملت‌های منطقه بسیار خوشوقت‌اند که از وجود گوهر گرانبهایی چون ابوریحان آگاهند و به آثار او دسترسی دارند.

وی اظهار کرد: بررسی شخصیت و آثار حکیم ابوریحان بیرونی به‌دلیل جامعیت علمی و ذواضلاع بودن ایشان از جنبه‌های گوناگون آموزنده و دارای اهمیت است اما آنچه که اینجانب مایلم بر آن تأکید کنم، دو بعد «اسلامی» بودن و «فراملی» بودن این شخصیت بزرگ است.

رئیس دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه از طرفی، رشد و بالندگی بیرونی و دستاوردهای علمی کم‌نظیر او در فضای فرهنگی منبعث از اسلام رخ داده و اثبات‌کننده این حقیقت است که اسلام، دینی سازنده و پیش برنده است که به سعادت دنیوی و اخروی بشر توأمان نظر دارد و راه این سعادت را علم‌آموزی می‌داند، نوشت: از سوی دیگر، «بیرونی» را می‌توان به معنی واقعی کلمه، نماد همبستگی ملت‌های منطقه دانست.

امیرعبداللهیان گفت: او به مانند بسیاری دیگر از مفاخر این منطقه در قالب‌های تنگ نژادی، جغرافیایی و سیاسی نمی‌گنجد و شخصیتی فراملی و منطقه‌ای است.

او در ازبکستان امروزی به دنیا آمد و تحصیل علم را شروع کرد، در گرگان ایران زیست و به تحصیل و تدریس پرداخت و در هند به کشف ناشناخته‌ها رفت و سرانجام در افغانستان امروزی آرمید.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه امروز بزرگداشت بیرونی، بزرگداشت دوستی، همگرای و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای است، تاکید کرد: شخصیت کم‌نظیر بیرونی و عمر پُر برکت او می‌تواند چراغ راهی باشد برای حرکت امروز ملت‌ها و دولت‌های منطقه به سمت همگرایی فرهنگی.

امیرعبداللهیان اعلام کرد: دستگاه دیپلماسی کشور، با اذعان به اهمیت بی‌بدیل همکاری‌های فرهنگی بین کشورها و ملت‌های همسایه، خود را موظف به استفاده بهینه از فرصت گرامیداشت چهره‌های فرهنگی شاخصی همچون حکیم ابوریحان بیرونی برای نزدیک‌تر کردن ملت‌های منطقه و اجرای سیاست همسایگی در دولت سیزدهم دانسته و بر همین اساس اینجانب لازم می‌دانم از همه دست‌اندکاران این همایش و کسانی که ما را میهمان هزاروپنجاهمین سال تولد او کردند، به ویژه بنیاد ایران‌شناسی سپاسگزاری کنم.

