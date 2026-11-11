به گزارش خبرنگار مهر، علی سعیدی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش رامسر با اشاره به روند توسعه سوادآموزی در کشور اظهار کرد: در بیش از چهار دهه فعالیت نهضت سوادآموزی، دستاوردهای ارزشمندی در زمینه افزایش سطح سواد جامعه حاصل شده است؛ به‌گونه‌ای که نرخ باسوادی جمعیت ۱۰ تا ۴۹ سال کشور از کمتر از ۵۰ درصد پیش از تأسیس این نهاد به بیش از ۹۵.۵ درصد رسیده است.

وی با قدردانی از تلاش آموزش‌دهندگان و فعالان حوزه سوادآموزی افزود: این موفقیت حاصل سال‌ها تلاش، مسئولیت‌پذیری و مجاهدت افرادی است که در مسیر ریشه‌کنی بی‌سوادی و گسترش آموزش در مناطق مختلف کشور فعالیت کرده‌اند.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش با تشریح رویکردهای جدید سازمان نهضت سوادآموزی تصریح کرد: مأموریت این سازمان در مرحله جدید صرفاً به آموزش خواندن و نوشتن محدود نمی‌شود، بلکه حرکت به سمت توانمندسازی افراد و ایجاد فرصت‌های مستمر یادگیری برای بزرگسالان در دستور کار قرار گرفته است.

سعیدی ادامه داد: در همین راستا، ضمن تداوم آموزش‌های پایه سوادآموزی، برنامه تحولی سازمان نیز در حال پیگیری است و نقشه راه این تحول با هدف ارتقای سطح مهارت‌ها و توسعه یادگیری مادام‌العمر تدوین شده است.

وی با اشاره به مطالعات انجام‌شده برای طراحی الگوی جدید آموزش بزرگسالان گفت: در این فرآیند، تجربه‌ها و الگوهای آموزشی ۳۵ کشور مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفت و در نهایت ۱۱ کشور به‌عنوان نمونه‌های موفق انتخاب شدند تا از ظرفیت‌ها و تجربیات آن‌ها در طراحی نظام جدید یادگیری بزرگسالان استفاده شود.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور خاطرنشان کرد: نتایج این مطالعات در حال بررسی در شورای عالی آموزش‌وپرورش است و پس از نهایی شدن جمع‌بندی‌ها، فرآیند طراحی سکوی ملی یادگیری بزرگسالان آغاز خواهد شد.

سعیدی همچنین با ارزیابی عملکرد آموزش‌وپرورش مازندران، وضعیت این استان را در شاخص‌های مختلف آموزشی مطلوب توصیف کرد و گفت: مازندران در حوزه کیفیت‌بخشی آموزشی و موفقیت‌های دانش‌آموزی از عملکرد قابل توجهی برخوردار است.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم برنامه‌های ارتقای کیفیت آموزش افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی، تقویت مهارت‌آموزی و فراهم کردن زمینه یادگیری مستمر می‌تواند در بهبود شاخص‌های آموزشی و توسعه سرمایه انسانی نقش مؤثری داشته باشد.