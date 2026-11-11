به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و یکمین جلسه حراج شمش طلای استاندارد در سال جاری، روز گذشته (۱۹ آبان‌ماه) در تالار معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار شد و با معامله ۵۴ قطعه شمش یک کیلوگرمی در این جلسه، حجم کل شمش معامله‌شده در سال جاری به عدد ۱,۰۷۸ کیلوگرم رسید.

طی این جلسه در مجموع ۵۸ کیلوگرم شمش طلای استاندارد عرضه شد که ۵۴ کیلوگرم آن توسط صنعتگران و فعالان حوزه طلا خریداری شد.

بر اساس آمار منتشرشده از سوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، میانگین قیمت هر شمش طلا در این دوره ۳۲ میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان ثبت شد و ارزش کل شمش‌های معامله‌شده در این جلسه به حدود ۱,۷۸۱ میلیارد تومان رسید.

از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۱ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده و مجموع وزن شمش‌های معامله‌شده به ۱,۰۷۸ کیلوگرم رسیده و ارزش کل آن از ۳۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد.