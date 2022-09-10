ثبت روزانه ۷۰ پیام شهروندان منطقه ۹ در سامانه ۱۳۷

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرحیم مرتضوی با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون، بیش از ۱۰ هزار پیام شهروندی در سامانه ۱۳۷ شهرداری منطقه ۹ به ثبت رسیده است، گفت: ۶۰ درصد این پیامها با موضوع خدمات شهری است.
شهردار منطقه ۹ خاطرنشان کرد: سال گذشته ۲۴ هزار پیام در سامانه ثبت شده بود و امسال نیز با توجه به قطعی چند روزه شبکه انفورماتیک شهرداری تهران، تعداد این پیامها تاکنون به ۱۰ هزار پیام رسیده است که در واقع روزانه حدود ۷۰ پیام شهروندان در منطقه ۹ ثبت میشود.
وی درباره مهمترین درخواستهای شهروندان در حوزه خدمات شهری عنوان کرد: معمولاً با توجه به شرایط فصلی موضوع پیامها تغیر میکند، اما به صورت کلی بیشترین درخواست شهروندان؛ لایروبی، نظافت معابر و کاشت نهال میشود که از این میان ۱۳ درصد پیامها و درخواستهای شهروندان هم درباره مشکلات فاضلاب شهری است.
مرتضوی در ادامه اظهار کرد: بافت صنعتی محله فتح باعث شده تا کمترین تعداد پیامهای شهروندی در این محله به ثبت برسد؛ در حالی که بیشترین درخواستهای شهروندی به ترتیب در محلههای امامزاده عبدالله (ع) و شمشیری به سبب تراکم جمعیتی بالا، به ثبت رسیدهاند.
شهردار منطقه ۹ خاطرنشان کرد: افزایش تعداد پیام هر محله بستگی به شرایط محیطی غالب دارد، در صورت وقوع مواردی مانند بارش برف و باران و سایر حوادث طبیعی و غیرطبیعی تعداد درخواستها و پیامهای شهروندان نیز افزایش مییابد.
وی در پایان اظهار کرد: بعد از ثبت پیام در سامانههایی مانند ۱۳۷ و پردازش آن، پیام به منطقه، ناحیه، محله و معاونت مربوطه ارجاع داده میشود که در مرحله بعد و پس از تأیید شهردار ناحیه، پیام توسط همکاران سامانه مدیریت شهری و نظارت همگانی منطقه بررسی و در صورت نیاز با شهروندان برای بررسی بیشتر تماس گرفته میشود و اقدامات همکاران اجرایی مورد صحتسنجی و بازخورد قرار میگیرد.
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