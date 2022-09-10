مصوبه کنکوری ضد عدالت را لغو کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب ندای ایرانیان در نامهای خطاب به رئیس جمهور ضمن انتقاد از مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشت: جناب آقای رئیس جمهور! مصوبه کنکوری ضد عدالت شورای عالی انقلاب فرهنگی با نقض آشکار برابری فرصتها برای همۀ افراد جامعه که مبنای خدشهناپذیر هرگونه عدالتی است، جولانگاهی خواهد شد برای رشد سرطانی شبکههای مافیایی کنکوری، تقلبات و تخلفات آموزشی متعدد و تبدیل مدارس به بنگاههای تجاری که بعید مینماید جز مفسده دستاورد دیگری داشته باشد.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری و رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی
با سلام و احترام
این روزها با اعلام مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجدداً مسئلۀ کنکور و حاشیههای آن در اذهان عمومی طرح و موجبِ تشویش خاطر دانش آموزان و خانوادههایشان شده است. شوربختانه آرمانِ عدالتی که در انقلاب ۵۷ مطرح و در صحبتهای اخیر رئیسجمهور دنبال شد، در حوزه آموزش جداً در مخاطره افتاده و زیر پای سیاستگذاریهای ضدِ عدالت آموزشی پایمال شده است. کنکور به عنوان دریچهای برای نیل به نهادِ عالی آموزش و تربیت اهلِ تخصص، بیتردید باید نردبانی برای ارتقا و پیشرفتِ عادلانه باشد و نه آنکه به نحوی سازمان یافته نابرابری و تبعیض را بازتولید کند.
متأسفانه سیاستهای جدید سبب ایجاد رویههای نادرستی خواهد شد تا در آینده دستیابی به مدارج عالی دانشگاهی و شکوفایی استعدادها، برای دهکهای پایین، بَدل به رؤیایی دستنیافتنی شود و شکافِ طبقاتی، در سطوح مختلف اجتماعی و اقتصادی، به حوزۀ آموزش و دانش نیز بسط پیدا کند. در نهایت، تداوم چنین شرایطی، جامعهای تا بُنِ دندان ناعادلانه ایجاد میکند تا اهالیِ قدرت و ثروت، قدرتمند و ثروتمند به دنیا بیایند و قدرتمندتر و ثروتمندتر زندگی کنند و فقرا و محرومان، در فقر به دنیا بیایند و فقیرتر از پدرانشان بِزینَد. نه فرصتی برای رشد و نه مَجالی برای ارتقا! نوعی از رانتِ ساختاری و آپارتایدِ آموزشی که نقطۀ مقابل عدالت علوی است و نقیض آرمانهای انقلابی.
حزب ندای ایرانیان که در راستای وظایف خود تلاش میکند ندای مطالباتِ به حق نسل جوان باشد، با تأکید بر وضعیت نامناسب و بی کیفیت فعلی آزمونهای ورودی دانشگاهی، خواهان لغو مصوبه کنکوری شورایعالی انقلاب فرهنگی و انجام بررسیهای تکمیلی توسط کارشناسان خبره و نمایندگان مجلس است، چراکه این طرح را بسیار ضعیفتر، پر اشکالتر و فسادآورتر از وضع موجود میداند.
جناب آقای رئیس جمهور! مصوبه کنکوری ضد عدالت شورای عالی انقلاب فرهنگی با نقض آشکار برابری فرصتها برای همۀ افراد جامعه که مبنای خدشهناپذیر هرگونه عدالتی است، جولانگاهی خواهد شد برای رشد سرطانی شبکههای مافیایی کنکوری، تقلبات و تخلفات آموزشی متعدد و تبدیل مدارس به بنگاههای تجاری که بعید مینماید جز مفسده دستاورد دیگری داشته باشد.
از جنابعالی درخواست میکنیم در اسرع وقت با اعلام لغو مصوبه مذکور ضمن رفع نگرانی خانوادهها، با بررسی دقیق و کارشناسی، دستور فرمائید طرحی که شرایط کنکوری را به نفع عدالت آموزشی و پیشرفت علمی کشور تغییر دهد تهیه و در دستور کار قرار گیرد.
حزب ندای ایرانیان
۱۹ شهریور ۱۴۰۱
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