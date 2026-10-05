به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین جلسه کمیسیون زیربنایی و تولیدی در حالی برگزار شد که در سال جاری با توجه به شرایط خاص ناشی از جنگ رمضان، علاوه بر جلسات معمول، تعدادی جلسه فوق‌العاده نیز برگزار شده است.

سید مهدی هاشمی رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشریح این جلسه گفت: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته نیز تأمین انرژی در فصل زمستان با موضوع ناترازی مواجه بوده است، امسال بررسی وضعیت تأمین انرژی و آمادگی زیرساخت‌ها با توجه به شرایط ناشی از جنگ، در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.

رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع ادامه داد: در همین راستا، هشتمین جلسه کمیسیون با محوریت بررسی وضعیت تأمین انرژی در فصل زمستان و با حضور معاونان وزارت نفت و وزارت نیرو برگزار شد.

هاشمی با اشاره به گزارش ارائه‌شده از سوی معاونان وزارت نفت و وزارت نیرو گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، با تلاش و اقدامات انجام‌شده از سوی کارکنان وزارت نفت و وزارت نیرو، بخش عمده آسیب‌های ناشی از جنگ جبران شده است.

وی افزود: همچنین بهره‌برداری از برخی ظرفیت‌هایی که در شرایط عادی قرار بود در مدت زمان طولانی‌تری وارد مدار شوند، با توجه به شرایط موجود تسریع شده و این ظرفیت‌ها زودتر در اختیار بخش انرژی کشور قرار گرفته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در این جلسه پیشنهادهای خوبی برای مدیریت وضعیت تأمین انرژی در فصل زمستان مطرح شد و مقرر شد جلسه تکمیلی کمیسیون نیز با هدف بررسی دقیق‌تر موضوع و اتخاذ تصمیمات لازم برگزار شود.

رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: شرایط تأمین انرژی در سال جاری نسبت به سال‌های گذشته سخت‌تر خواهد بود، با توجه به پیش‌بینی سرمای شدیدتر در زمستان امسال نسبت به سال گذشته، باید تمهیدات جدی‌تری برای مدیریت مصرف و تأمین پایدار انرژی در نظر گرفته شود.

هاشمی همچنین بر نقش مردم در مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: با مشارکت جدی‌تر مردم و اجرای برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، می‌توان فصل زمستان را با آرامش خاطر پشت سر گذاشت.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته و تصمیماتی که در جلسه آینده اتخاذ خواهد شد، شرایط لازم برای عبور موفق از فصل سرما و تأمین مناسب انرژی فراهم شود.