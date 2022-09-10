مشکلات معابر روستایی کهگیلویه پیگیری شود/ لزوم اجرای طرح هادی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد موحد عصر شنبه در بازدید از روستای «بوا» در بخش مرکزی کهگیلویه، افزود: بهبود و تسهیل وضعیت رفت و آمد مردم از طریق بنیاد مسکن ضروری بوده و باید مشکلات معابر روستا در طرح هادی به صورت ویژه پیگیری شود.

موحد تصریح کرد: با توجه به اهمیت طرح‌های آبخیزداری از منابع طبیعی می‌خواهم نگاه ویژه ای به این منطقه داشته باشد.

وی همچنین در تماسی با عباسی آرند، مدیرعامل ایرانسل خواستار رفع مشکل اینترنت این روستا شد و عباسی آرند نیز نسبت به رفع مشکل قول مساعد داد.

موحد با اشاره به بهبود راه روستایی، خاطر نشان کرد: با هدف اجرای چهار کیلومتر راه روستایی «بوا» برآورد اولیه انجام شده و برای جذب قیر به استان فرستاده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، روستای «بوای سفلی» از توابع دهستان حومه غربی بخش مرکزی کهگیلویه دارای ۲۷۰ نفر جمعیت در فاصله ۱۴ کیلومتری از مرکز شهرستان «دهدشت» قرار دارد.