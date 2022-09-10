به گزارش خبرنگار مهر، ریکاردو ساپینتو بعد از پیروزی ۳ بر ۱ استقلال برابر نساجی در هفته ششم لیگ برتر در نشست خبری حاضر شد و در مورد این مسابقه صحبت کرد.

ساپینتو در ابتدا گفت: کارهای زیادی انجام دادیم. در این بازی تیم برتر بودیم و فرصت‌های زیادی ایجاد کردیم. مسابقه‌ای بود که در ایران بی همتا بود؛ هم برای هواداران هم کل ایران. در بازی قبل با پیکان هم لایق برد بودیم ولی میسر نشد.

وی افزود: قبل از بازی به بازیکنان گفتم که متفاوت‌تر از مسابقه قبل بود. گفتم اگر داوران بازهم پنالتی بگیرند، متوقف نمی‌شویم و حتی گل می زنیم. خوشحالم که بازیکنانم چه با توپ و چه بدون توپ خوب کار کردند.

سرمربی استقلال در خصوص اینکه کدام بازیکنانش لایق دعوت به تیم ملی و حضور در جام جهانی در تیم تحت هدایت کارلوس کی روش هستند، تاکید کرد: هرچه تعداد بازیکنان ملی پوش استقلال بیشتر باشد، باعث افتخار است. این برای باشگاه هم باعث افتخار است. زمانی که در اسپورتینگ بازی می‌کردم، کارلوس کی روش مربی من بود. او را خوب می‌شناسم. کی روش مربی خوبی است و با تیم ملی ایران قبلاً خوب کار کرده بود. امیدوارم او در بازگشت به ایران هم خوب کار کند و در جام جهانی موفق باشد.

ساپینتو درباره تعویض پیمان بابایی در نیمه دوم اظهار کرد: در ابتدای بازی بابایی کمی درد داشت. او در نیمه اول خوب بود ولی در نیمه دوم نتوانست ادامه بدهد و تعویضش کردیم.

وی در خصوص سه تعویض همزمانش در دقیقه ۵۷ و اینکه بهتر بود این تعویض‌ها را دیرتر انجام می‌داد، گفت: با این تعویض‌ها هم فرصت‌های زیادی ایجاد کردیم. ۱۵ موقعیت گل به دست آوردیم. چون سه روز پیش بازی داشتیم و بازیکنان دیگر هم لایق بازی بودند، تعویض‌ها را انجام دادیم.

سرمربی استقلال درباره اعتراض نیمکت دو تیم به داور مسابقه و تاثیر این اعتراض‌ها خاطرنشان کرد: فکر نمی‌کنم تاثیر گذار باشد چون داور به من کارت زرد نشان داد. نمی دانم چرا. پنالتی سالمی بود که داور نگرفت و در عوض به من کارت زرد نشان داد. اینها باید بیشتر به من احترام می‌گذاشتند. اگر نتوانیم چیزی بگوییم، این فوتبال نمی‌شود. ما هم می‌توانیم نظرمان را بگوییم و گاهی اوقات احساسی می‌شویم. همیشه به داوران احترام می‌گذارم.

ساپینتو درباره تعطیلی لیگ به خاطر اردوی تیم ملی و تاثیر آن بر شرایط استقلال تاکید کرد: برای ما که در حال پیشرفت هستیم، اگر من تصمیم گیرنده بودم دوست داشتم ادامه بدهم ولی این یک برنامه است و برای آن احترام قائل هستیم. برای همه یکسان است. بعضی از بازیکنان به تعطیلات می‌روند تا خانواده خود را ببینند. به این نیاز دارند.