تکواندو ایران در مسیر پیشرفت قرار دارد/ نتایج درخشانی کسب شد

به گزارش خبرنگار مهر، «کی سوک لی» پس از آنکه تیمهای ملی عناوین قهرمانی آسیا را کسب مدالهای متعدد به خود اختصاص دادند و عناوین بهترین مربی و تکواندوکار آسیا نیز در این مسابقات به نمایندگان کشورمان تعلق گرفت، با ارسال نامهای به تهران کسب این عناوین با ارزش را به رئیس فدراسیون تکواندو کشورمان تبریک بگوید.
در نامه فوق خطاب به هادی ساعی، رئیس فدراسیون تکواندو کشورمان آمده است؛ قبل از هر چیز، تمایل دارم از صمیم قلب قدردانی خود را از بابت شرکت تیم ایران در مسابقات قهرمانی تکواندو جوانان، نوجوانان و آزاد پارا آسیا ۲۰۲۲ هوشیمینه ویتنام - علی رغم شرایط سخت متأثر از همه گیری ویروس کرونا در سطح جهان ابراز نمایم.
ضمناً به خاطر نتایج فوق العاده و درخشان تیمهای تکواندو ایران در مسابقات قهرمانی مذکور به شما تبریک عرض میکنم. امید است تیم شما همچنان و مستمر در مسیر آماده سازی، تمرین، تجزیه و تحلیل و برطرف کردن نقاط ضعف، در جهت کسب نتایج مطلوب نه تنها در بازیهای آسیایی هانگژو ۲۰۲۲ بلکه در بازیهای المپیک پاریس ۲۰۲۴ مسیر رو به جلو را طی نماید.
در صورت نیاز به هر گونه کمک از سوی اتحادیه تکواندو آسیا در جهت توسعه تکواندو در کشورتان، لطفاً در هر زمانی که میتوانید دریغ نکنید و با من در تماس باشید.
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