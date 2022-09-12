ایجاد لشکر سایبری در فضای مجازی مصداق مبارزه با دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم میرعباس‌زاده عصر دوشنبه در آئین معارفه دبیر ستاد امر به معرف و نهی از منکر شهرستان بیله‌سوار اظهار کرد: شورای امر به معروف و نهی از منکر در ادارات استان اردبیل فعال می‌شود و تاکنون اقدامات مؤثری در راستای امر به معروف در استان انجام شده است

وی امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه آحاد مردم در جامعه دانست و تصریح کرد: نباید انتظار داشته باشیم مسئله امر به معروف و نهی از منکر تنها مختص گروهی خاص در جامعه باشد بلکه رویکرد کنونی ستاد امر به معروف اصلاح دیدگاه و رویکرد مردم بر مسئولان است.

دبیر ستاد امر به معرف و نهی از منکر استان اردبیل از فعالیت لشکر سایبری در ستاد امر به معروف استان خبر داد و گفت: حضور قدرتمند در فضای مجازی سبب نهادینه کردن فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه شده و این فریضه مهم در بستر ایجاد تشکل‌های مردمی عملیاتی خواهد شد.

میرعباس‌زاده ایجاد لشکر سایبری در فضای مجازی را مصداق مبارزه با دشمن دانست و با استناد به سخنان مقام معظم رهبری افزود: اهمیت فضای مجازی به اندازه خود انقلاب است بنابراین تقابل با حیله‌های دشمن نیازمند یک لشکر مسنجم با روحیه انقلابی است تا در این فضا بیانگر حقایق اسلام باشیم و در برابر خطرات، فریب و حیله دشمنان از خود کنش‌گری نشان دهیم.

در ادامه این آئین امام جمعه شهرستان بیله‌سوار نیز با اشاره به جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه خاطرنشان کرد: امر به معروف و نهی از منکر سبب کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود چرا بسیاری از این آسیب‌ها از عدم توجه به فریضه امر به معروف و نهی از منکر نشأت می‌گیرد.

حجت‌الاسلام جابر عزیزی با بیان اینکه در این زمینه برخی از آسیب‌ها به صورت جدی تهدیدکننده جامعه هستند که باید برای جلوگیری از آنها فکر اساسی کرد، ادامه داد: در بسیاری از آسیب‌های اجتماعی اقدامات مؤثری صورت گرفته که حمایت همه‌جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر واجب و ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم «حجت‌الاسلام صفر نظمی» به عنوان دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان بیله‌سوار معرفی شد.