زلنسکی: اروپا باید تحریم ها علیه روسیه را افزایش دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین در جدیدترین اظهارات درباره تحولات جنگ در کشورش مدعی شد که نیروهای اوکراینی از ابتدای سپتامبر تا کنون شش هزار کیلومتر مربع از اراضی این کشور را از روسیه پس گرفته‌اند.

زلنسکی در ادامه افزود: اروپا باید هشتمین بسته تحریم‌های خود علیه روسیه را وضع کرده و کمک‌ها به اوکراین را افزایش دهد.

رئیس جمهور اوکراین ادعا کرد: ارتش روسیه در واکنش به شکست نیروهایش در خارکیف، زیرساخت‌های انرژی در اوکراین را هدف قرار می‌دهد.

وی اظهار داشت: روسیه تهدید کرده است محاصره جدیدی را علیه بنادری که مواد غذایی تولیدی اوکراین از طریق آن صادر می‌شود اعمال خواهد کرد.

گفتنی است که زلنسکی روز گذشته در گفتگو با شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان، درباره مذاکرات مستقیم احتمالی با ولادیمیر پوتین گفت: امروز نه… من با کسانی که اولتیماتوم می‌دهند صحبت نمی‌کنم. او در ادامه گفت: در حال حاضر آمادگی گفتگو با پوتین را ندارم.

زلنسکی همچنین گفت که روسیه همسایه ما با جمعیت زیاد است و ما هنوز باید به عنوان همسایه زندگی کنیم.

دو روز پیش از این نیز، رئیس جمهور اوکراین با امضای فرمانی شماری از مقامات روسیه را در فهرست تحریم قرار داد و تصمیم شورای امنیت ملی و دفاع برای اعمال تحریم‌ها علیه ۶۰۶ شخصیت روس را تأیید کرد.