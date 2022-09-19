خبر خوش برای پرستاران اخراجی دوران کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احیایی رئیس امور فرهنگی و اجتماعی حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی معاون اول ریاست جمهوری، در نامه‌ای به سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری، نکاتی را در ارتباط با پرداخت فوق العاده خاص و پرستاران اخراجی، متذکر شده است.

بر همین اساس، در راستای اجرایی شدن دستور رئیس جمهور برای پرداخت فوق العاده خاص پرستاران به عنوان مدافعان سامت؛ وزارت بهداشت با همکاری سازمان برنامه و بودجه، پیشنهاد عملیاتی کردن پرداخت فوق العاده خاص نیروهای بالینی را می‌بایست ظرف مدت ۲۰ روز، تهیه و به دفتر معاون اول ریاست جمهوری ارائه بدهند.

همچنین، به منظور رفع مشکل استخدام بدون آزمون ۱۰ هزار نفر از پرستارانی که در دوران کرونا طرح خود را تمدید کرده اند، وزارت بهداشت ظرف مدت یک هفته نسبت به تهیه متن پیشنهادی مربوط اقدام و پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، پیشنهاد یاد شده را جهت تصویب در ستاد ملی مدیریت کرونا، به معاون اول رئیس جمهور ارائه نماید.

بر اساس این نامه، وزارت بهداشت با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور، نسبت به نهایی سازی سند برنامه نیروی انسانی و همچنین ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی وزارت بهداشت، ظرف مدت ۳ ماه اقدام نماید.