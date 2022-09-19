والدین دانش آموزان لباس فُرم مدارس را گران نخرند

غلامرضا قائدامینی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: قیمت مصوب انواع لباس فُرم مدارس در چهارمحال و بختیاری مشخص و اعلام شده است.

وی افزود: بر همین اساس هر دست لباس فُرم مقطع پیش‌دبستانی برای دختران ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و برای پسران ۲ میلیون و ۵۰ هزار ریال تعیین شد.

قائدامینی تصریح کرد: این نرخ‌گذاری در مقطع اول تا سوم ابتدایی برای دختران ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار ریال و برای پسران ۲ میلیون و ۳۴۰ هزار ریال اعلام شده است.

وی یادآور شد: بهای لباس فُرم مدارس در مقطع چهارم تا ششم دبستان برای دختران سه میلیون و ۱۰۰ هزار ریال و برای پسران ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال مشخص شد.

معاون بازرسی، نظارت و مبارزه با کالای قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: این قیمت در مقاطع راهنمایی و دبیرستان برای دختران سه میلیون و ۶۵۰ هزار ریال و برای مقطع راهنمایی پسران چهار میلیون و ۴۵۰ هزار ریال و مقطع دبیرستان پسران چهار میلیون و ۶۰۰ هزار ریال مصوب شده است.

وی اظهار داشت: براساس مصوبه قیمت‌گذاری لباس فُرم مدارس چهارمحال و بختیاری جلیقه برای مقطع پیش‌دبستانی ۵۰۰ هزار ریال، اول تا سوم دبستان ۵۴۰ هزار ریال، چهارم تا ششم دبستان ۶۰۰ هزار ریال و راهنمایی ۶۳۰ هزار ریال تعیین شد.

قائدامینی گفت: مردم چهارمحال و بختیاری در صورت مشاهده هرگونه گران‌فروشی و تخلف احتمالی، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ اعلام و اطلاع‌رسانی کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.