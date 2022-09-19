به گزارش خبرگزاری مهر، حمید یاری رئیس سازمان لیگ کشتی با تأکید بر اینکه قرعه کشی لیگ برتر کشتی در سالجاری در زمان مقرر برگزار می‌شود، تصریح کرد: برنامه فنی تیم‌های ملی کشتی بسیار فشرده است و لیگ کشتی می‌بایست طبق زمانبندی اعلام شده از اوایل مهرماه آغاز و در آذرماه پایان یابد. در روزهای گذشته کشتی گیران چند تیم قراردادهای خود را به امضا رسانده اند و ما شرایط چند تیم دیگر را برای حضور در لیگ برتر بررسی کرده ایم.



وی تصریح کرد: با توجه به آئین نامه لیگ، به احتمال زیاد این رقابت‌ها با حضور ۸ تیم در کشتی آزاد و ۱۰ تیم در کشتی فرنگی و در دو گروه برگزار خواهد شد و علیرغم اینکه تعداد تیم‌های متقاضی بیشتر است، معیارهایی را برای کیفی نمودن لیگ درنظر گرفته ایم.



رئیس سازمان لیگ در مورد اینکه چه تیم‌هایی تاکنون حضورشان در لیگ مسجل شده گفت: در کشتی فرنگی تیم‌های سینا صنعت ایذه، امام رضا (ع) قائمشهر، شهرداری مسجد سلیمان، مقاومت البرز، رعد پدافند هوایی، سازین سعید اندیمشک، فولاد خوزستان و در کشتی آزاد تیم‌های ستارگان ساری، انبوه سازان هوتن، صنایع مازندران، مقاومت البرز، پتروپالایش بلیش تاکستان، نیروی زمینی و پاس ناجا شهدای ساری حضورشان قطعی است و چند تیم دیگر هم اعلام آمادگی کرده اند که باید توسط سازمان لیگ بررسی شوند.



وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه فاصله بین قرعه کشی و زمان آغاز لیگ کم است، تیم‌ها باید هرچه سریع‌تر نسبت به انعقاد قرارداد با کشتی گیران خود اقدام کنند تا در روند اجرای برنامه‌ها خللی وارد نشود.