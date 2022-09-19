به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخنده ظهر دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیر هنرستان دخترانه هنرهای زیبای بیرجند با بیان اینکه نگاه غرب به هنر، نگاهی صرفاً اقتصادی و از جنس انسان به معنای بعد حیوانی انسان است، اظهار کرد: هنر در نگاه اسلام ابزاری برای تحقق امیال شهوانی و رسیدن به مقاصد حیوانی نیست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه در جهان بینی توحیدی نگاه به انسان به معنای انسانی متشکل از جسم و روح است، بیان کرد: بنابراین اگر خروجی هنر چیزی غیر از این امر باشد جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است.

فرخنده گفت: بنا به فرمایشات امام (ره)، هنر زیبا و پاک در هم کوبنده سرمایه داری مدرن و صهیونیسم خون‌آشام است و هنرمند متعهد باید با هنر خود جامعه را سوی سعادت و حیات طیبه رهنمون سازد.

وی با تاکید بر اینکه خروجی هنرستان زیبای بیرجند باید هنرمندان متعهد باشد، اظهار کرد: همچنین هنر بهترین زبان پیش برنده اهداف انقلاب است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: هنرجویان باید به سطوح ملی رسیده و به عنوان چهره‌های برتر معرفی شوند چرا که هنر برای اسلام و انقلاب بن بست شکنی می‌کند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: امید است بتوانیم طی چند سال آینده شاهد راه اندازی هنرستان پسرانه هنرهای زیبای بیرجند باشیم که این امر نیازمند تأمین برخی از زیرساخت‌ها است.

بهدانی، رئیس اداره آموزش و پرورش بیرجند هم در این مراسم با بیان اینکه هر آنچه در دنیا جاودانه است ریشه در هنر دارد، گفت: علی رغم اینکه بیرجند زادگاه هنرمندان زیادی است اما به لحاظ هنر وضعیت خوبی ندارد.

وی با بیان اینکه تنها هنر و ادبیات می‌تواند وضعیت جامعه را بهبود ببخشد، افزود: قطعاً در آینده‌ای نزدیک هنرمندانی از هنرستان دخترانه هنرهای زیبا خواهیم داشت که آبروی استان را حفظ کنند.

گفتنی است در این مراسم از زحمات «صدیقه آبگرمی» تقدیر و «زیبا راد نیا» به عنوان مدیر هنرستان دخترانه هنرهای زیبای بیرجند معارفه شد.