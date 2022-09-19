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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۴:۱۴

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران:

تست کرونایی ۲۰ درصد زائران هوایی عتبات در مازندران مثبت است

تست کرونایی ۲۰ درصد زائران هوایی عتبات در مازندران مثبت است

ساری- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: تست کرونایی ۲۰ درصد زائران عتبات عالیات که از طریق هوایی به استان برگشتند، مثبت بوده است.

عباس علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که روند بیماران سرپایی، بستری، بدحال و فوتی‌ها ناشی از کرونا کاهش یافت و در رنگ بندی کرونایی نیز وضعیت خوبی داریم، افزود: آن چه که سبب نگرانی می‌شود این است که ۲۰ درصد تست کرونا زائرانی که از طریق هوایی به استان برگشتند، مثبت است.

وی ادامه داد: این وضعیت درحالی است که هیچ ارزیابی از وضعیت کرونایی زائرانی که از طریق مرز زمینی به کشور و استان برگشتند، نداریم اما مطمئن هستم آمار کرونایی باید وجود داشته باشد.

وی گفت: به ازای هر پنج زائری که به استان برمی گردند تست یک زائر مثبت است و باید این افراد از سایر افراد فاصله بگیرند.

علیپور همچنین از مردم خواست تا در استقبال از زائران موارد بهداشتی را رعایت کنند و افزود: کرونا همچنان وجود دارد و نباید ساده انگاری و سهل انگاری داشته باشیم زیرا جامعه را در معرض خطر قرار خواهیم داد.

معاون بهداشتی علوم پزشکی مازندران با اشاره به بازگشایی مدارس گفت: هماهنگی لازم با آموزش و پرورش صورت گرفت و باید پروتکل‌های بهداشتی به صورت دقیق در مدارس رعایت شود و برنامه بازدید مشترک از مدارس نیز جزو برنامه‌ها است.

کد مطلب 5593209

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