تست کرونایی ۲۰ درصد زائران هوایی عتبات در مازندران مثبت است

عباس علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که روند بیماران سرپایی، بستری، بدحال و فوتی‌ها ناشی از کرونا کاهش یافت و در رنگ بندی کرونایی نیز وضعیت خوبی داریم، افزود: آن چه که سبب نگرانی می‌شود این است که ۲۰ درصد تست کرونا زائرانی که از طریق هوایی به استان برگشتند، مثبت است.

وی ادامه داد: این وضعیت درحالی است که هیچ ارزیابی از وضعیت کرونایی زائرانی که از طریق مرز زمینی به کشور و استان برگشتند، نداریم اما مطمئن هستم آمار کرونایی باید وجود داشته باشد.

وی گفت: به ازای هر پنج زائری که به استان برمی گردند تست یک زائر مثبت است و باید این افراد از سایر افراد فاصله بگیرند.

علیپور همچنین از مردم خواست تا در استقبال از زائران موارد بهداشتی را رعایت کنند و افزود: کرونا همچنان وجود دارد و نباید ساده انگاری و سهل انگاری داشته باشیم زیرا جامعه را در معرض خطر قرار خواهیم داد.

معاون بهداشتی علوم پزشکی مازندران با اشاره به بازگشایی مدارس گفت: هماهنگی لازم با آموزش و پرورش صورت گرفت و باید پروتکل‌های بهداشتی به صورت دقیق در مدارس رعایت شود و برنامه بازدید مشترک از مدارس نیز جزو برنامه‌ها است.