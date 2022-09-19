به گزارش خبرگزاری مهر، مهری مهراد، با اشاره به اینکه بیماری‌های مادر زادی نخاع مننگوسل و میلو مننگوسل در استان‌های خوزستان، اراک، گرگان و کرمانشاه شایع‌تر است، گفت: بر اساس مطالعات انجام شده در ۲ سال اخیر با اعلام کمپین رایگان در دوران شیوع همه گیری کرونا، ۴۰۰ نوزاد مبتلا به این بیماری‌ها در کشور شناسایی شد که ۲۲۰ بیمار رایگان مراجعه و تحت بررسی‌های مختلف برای مشکل ادراری و کلیوی قرار گرفتند.

وی افزود: در ایران از هر هزار تولد زنده ۱.۵ نوزاد مبتلا به نقص مادرزادی نخاع در ناحیه کمر است به شکل اسپاینا بیفیدا ، مننگوسل و میلو مننگوسل هست و در مثانه آنها نیز اختلال به شکل بی اختیاری ادراری یا عدم تخلیه کامل ادرار ایجاد می‌شود که بایستی آموزش CIC داده شود. یعنی فرد خودش باید به خودش سوند بزند، یا به مادر نوزاد آموزش سوند زدن داده می‌شود.

مهراد اظهار داشت: نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که این بیماران توان مالی پایینی داشته و مادر در دوران بارداری، مراقبت و تغذیه مناسبی نداشته است.

وی ادامه داد: متأسفانه به علت عدم آگاهی، این بیماران مراجعه به اورولوژیست نداشتند و دیالیزی می‌شوند، پاهایشان فلج شده و قادر به حرکت نیستند، در حالی که با تشخیص و درمان به موقع می‌توان مشکلات آنها از جمله اختلالات مثانه و جلوگیری از دیالیز را پیشگیری کرد.

مهراد تصریح کرد: درمان و کمپین رایگان ۲۲۰ بیمار مبتلا به نقص مادرزادی نخاع مننگوسل در کنگره بین المللی نورویورولوژی که تیرماه امسال در اتریش برگزار شده بود مورد تقدیر قرار گرفت و ایران به عنوان فعال‌ترین کشور در فعالیت‌های نورویورولوژی انجمن (INUS) اعلام شد.

این پزشک در ادامه گفت: مشکلات ادراری نشانگر بیماری‌های نهفته ای مانند دیابت، پارکینسون، ام اس و غیره است که مبتلایان از آنها بی خبر بوده و دچار عوارض زیادی در سیستم عصبی می‌شوند.

مهراد اظهار داشت: دیابت بیماری است که چشم، کلیه و مثانه را درگیر می‌کند و باید آموزش بدهیم به افراد مبتلا به این بیماری که اگر دچار مشکلات ادراری شدند، چرا که انواع نورو پاتی مثانه را تحت الشعاع قرار می‌دهد و باید به پزشکان اورولوژی نیز مراجعه کنند.

به گفته وی، بی اختیاری ادراری زنان و مردان از نوع بیش فعالی، استرسی و مثانه‌های عصبی که علت آن ناهماهنگی عضله و عصب مثانه و کف لگن می‌تواند باشد و بی اختیاری ادراری مردانی که به دلیل عمل پروستات دچار این مشکل شده اند و از مشکلات مثانه نوروژنیک رنج می‌برند با فیزیوتراپی کف لگن درمان می‌شود.

مهراد خاطرنشان کرد: بسیاری از بیماری‌ها باعث اختلال در مثانه و بی اختیاری ادرار می‌شوند، ارجاع پزشک به اورولوژیست بسیار موضوع مهمی است که باید توسط پزشکان مورد توجه قرار می‌گیرد.