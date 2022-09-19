کرملین: ادعای جنایت جنگی روسیه در ایزیوم «کذب» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در اولین واکنش علنی به ادعای اوکراین درباره جنایات جنگی روسیه در شهر ایزیوم، ادعاهای کی‌یف را کذب خواند.

پس از پیدا شدن ۴۵۰ جسد در شهر ایزیوم که به ادعای اوکراین، همگی غیرنظامی بوده و در یک گور دسته جمعی دفن شده بودند، کی‌یف، مسکو را مسئول آن نامید و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین نیز درباره این موضوع گفت که در تحقیقات صورت‌گرفته در این منطقه، شواهدی مبنی بر شکنجه یافت شده است. وی همچنین نیروهای روسیه را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرد.

با این حال، پسکوف در واکنش به این ادعاها گفت: این سناریو مشابه همان سناریوی بوچا بوده و یک دروغ است. البته ما در این داستان از حقیقت دفاع می‌کنیم.

در ماه آوریل و درست دو ماه پس از آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین، کی‌یف نیروهای ارتش روسیه را به ارتکاب مجموعه‌ای از جنایات جنگی در شهر بوچا متهم کرد و مسکو نیز تمام ادعاهای اوکراین درباره کشتار در بوچا را تکذیب کرد و آن را دروغ خواند.

واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه در سازمان ملل در آن برهه گفت: فیلم‌هایی که از بوچا ارائه می‌شود، ما را مطمئن می‌کند که این ماجرا صحنه‌سازی شده است.