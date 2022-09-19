۱۵ کشته در حمله اوکراین به یک منطقه غیرنظامی در دونتسک +ویدئو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، در حمله نیروهای اوکراینی به میدانی در منطقه «کویبیشف» شهر دونتسک دست کم ۱۵ نفر کشته شدند.

خبرنگار روسیا الیوم در تشریح جزئیات این حمله گفت که نیروهای اوکراینی غیرنظامیان را در این میدان با راکت‌های ۱۵۵ میلی متری که از ویژگی‌های تجهیزات ناتو برخوردار است، هدف قرار دادند.

«الکسی کولمزین» شهردار دونتسک نیز با اعلام خبر کشته شدن ۱۵ نفر در این حملات اعلام کرد شمار زخمی‌ها هنوز معلوم نیست و تلاش برای شناسایی شمار دقیق زخمی‌ها جریان دارد.

این خبر در حالی است که سخنگوی وزارت دفاع روسیه امروز دوشنبه در گزارش روزانه خود درباره جنگ اوکراین اعلام کرد: نیروهای این کشور بیش از ۲۰۰ نظامی اوکراینی را در مناطق نیکولایف، سویرسک و توریستک از پا درآورده‌اند نیروی هوایی روسیه انبارهایی که در آن موشک اندازهای آمریکایی هیمارس نگهداری می‌شد را هدف قرار داده و نابود کردند.