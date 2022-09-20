نبنزیا: اقدامات اوکراین آوارگان زیادی را راهی روسیه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «واسیلی نبنزیا» نماینده روسیه در سازمان ملل امروز سه شنبه در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در سخنانی اعلام کرد: اوکراین برای مدت زمان طولانی مردم دونباس را مورد آزار و اذیت قرار داد. هدف از آغاز عملیات ویژه روسیه، حمایت از مردم ستمدیده دونباس پس از ۸ سال از ظلمی بود که کی یف در برابر آن ها انجام داده بود. کی یف به تعهداتش در قبال توافق مینسک عمل نکرد و غرب هم هیچ تلاشی برای تأثیرگذاری بر این کشور در این خصوص انجام نداد.

نماینده روسیه در سازمان ملل در این خصوص ادامه داد: غربی ها وقیحانه به جای تأثیرگذاری بر اوکراین برای عمل به تعهداتش در توافق مینسک، به سرازیر کردن انواع تسلیحات به این کشور پرداخته اند و کی یف را برای جنگ و درگیری تحریک می کنند. اوکراین هم زنان و مردان در دونباس را آماج حملات و بمباران خود قرار می دهد. غربی ها بی شرمانه به دروغگوئی اوکراین در خصوص بمباران مناطق مسکونی و زیرساخت ها از سوی روسیه کمک می کنند؛ در حالی که همه این قبیل موارد دروغ و انتشار اخبار کذب هستند. نیروهای اوکراینی از شهروندان این کشور به عنوان سپر انسانی استفاده کرده و از مناطق مسکونی برای پرتاب راکت استفاده می کنند. نئونازیسم در اوکراین پروش یافت و رشد کرد و امروز هم به قتل و جنایت و غارت می پردازد.

«واسیلی نبنزیا» اضافه کرد: پس از کودتا در این کشور در سال ۲۰۱۴، ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم دونباس که روسی هستند به صورت دائمی هدف حمله نیروهای اوکراینی قرار گرفتند... اما اخبار جعلی این موضوع را منتشر نکرده و یا واقعیت در این باره را به نحو دیگری منعکس کردند. شرکای غربی ما باید به این روند پایان دهند. روسیه این تخاصمات را آغاز نکرد؛ بلکه اوکراین بود که با تحمیل ظلم به مردم در دونباس باعث مشکلات زیادی شد و مسکو تنها به کمک مردم دونباس روی آورد.