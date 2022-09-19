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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۵:۴۹

مهر خبر می دهد؛

انجام ۱۱ هزار فقره استعلام صورتحساب الکترونیک برای اعطای وام

انجام ۱۱ هزار فقره استعلام صورتحساب الکترونیک برای اعطای وام

معاون وزیر صمت اعلام کرد: تاکنون حدود ۱۱ هزار فقره استعلام صورتحساب الکترونیک توسط بانک‌ها از سامانه جامع تجارت برای اعطای تسهیلات انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی نیازی معاون هماهنگی و امور کسب و کار وزیر صمت در نامه‌ای به وزیر صمت جزئیات استعلام صورتحساب الکترونیکی در اعطای تسهیلات را اعلام کرد.

در این نامه که در ۱۹ شهریور ماه صادر شده، آمده است: با عنایت به بند ۲ بخشنامه شماره ۰۰/‏۲۹۵۲۴۷‬ مورخ ۸ دی ماه سال ۱۴۰۰ معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در ارتباط با حذف صورت حساب فیزیکی، جایگزین آن با صورت حساب الکترونیکی (استعلام برخط از سامانه جامع تجارت) و اجرای طرح در استان‌های کشور و ارزیابی نتایج حاصله، به استحضار می‌رساند تاکنون حدود ۱۱ هزار فقره استعلام صورتحساب الکترونیک توسط بانک‌ها از سامانه جامع تجارت انجام شده که همکاری و مساعدت شبکه بانکی کشور شایسته تقدیر است.

ضمناً توسعه این مسیر از طریق هماهنگی با معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی و توسعه سامانه‌های یکپارچه و متمرکز از سوی این بانک در دست اقدام است. لذا با توجه به سوالات مطرح شده توسط برخی ذی نفعان در خصوص فهرست گروه‌های کالایی که مشمول استعلام صورت حساب الکترونیک می‌شوند، به استحضار می‌رساند کالاهای مشمول استعلام در حال حاضر صرفاً همان ۸ ردیف گروه کالایی و طبقات کالایی متناظر اعلامی در فهرست تلفیقی یک و دو موضوع نامه مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ است.

انجام ۱۱ هزار فقره استعلام صورتحساب الکترونیک برای اعطای وام

کد مطلب 5593303
سمیه رسولی

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