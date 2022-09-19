پروژه «کارنه تیر» الکترونیک بین گمرکات ایران و هند اجرایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سعیدی بیان داشت: به منظور تسهیل ترانزیت و توسعه کریدور شمال به جنوب نخستین محموله حاوی الکل چرب صنعتی از مبدا کشور هند به گمرک شهیدرجایی بندرعباس و سپس از گمرک آستارا به کشور روسیه فرستاده شد.

وی عنوان کرد: این محموله به وزن ۲۱ هزار و ۹۷۰ کیلوگرم و به ارزش ۸۲ هزار دلار است که با یک دستگاه کانتینر به کشور روسیه ارسال شد.

ناظر گمرکات هرمزگان با اشاره به اینکه در اجرای پروژه کارنه، اتاق بازرگانی هرمزگان نقش مهمی داشته است، اظهار داشت: اجرای رویه تیر الکترونیکی موجب تبادل الکترونیکی اطلاعات بین کشورها و سرعت بخشی و رونق بیشتر تجارت می‌شود.

سعیدی ادامه داد: پیش از این اسناد ترانزیت و کارنه به صورت فیزیکی و دستی به شرکت حمل و نقل و گمرک فرستاده می‌شد که حدود ۲ تا سه هفته طول می‌کشید، اما اکنون همه اسناد به صورت برخط به گمرک فرستاده می‌شود و ترخیص کالا در یک روز و در سریع‌ترین زمان ممکن صورت می‌گیرد.

محمدرضا صفا رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان نیز گفت: کارنه تیر سند گمرکی است که برای ترانزیت بین المللی کالا در چهارچوب کنوانسیون تیر، در اتاق بازرگانی کشور مبدا صادر و کالا با وسیله نقلیه جاده‌ای به صورت پلمب شده به مقصد فرستاده می‌شود.

گمرک شهید رجایی رتبه نخست ترانزیت کشور را دارد و هم اکنون ۶۰ درصد ترانزیت کشور در گمرک شهیدرجایی بندرعباس انجام می‌شود.

از ابتدای سال‌جاری تا پایان مردادماه امسال حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تُن کالا در گمرکات هرمزگان ترانزیت شده که ۶۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

کلمه تیر( TIR) مخفف حمل و نقل جاده‌ای بین‌المللی است و تیر الکترونیک سیستمی است که کالا تحت سند واحد و تبادل الکترونیکی اطلاعات بین کشورها و تضمین بین‌المللی معتبر منتقل می‌شود.