۱۵۰۰ دانش آموز در استان یزد از تحصیل بازماندند

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم رحیمی نژاد، پیش از ظهر سه شنبه در نشستی خبری به مناسبت بازگشایی مدارس با بیان اینکه سال تحصیلی جدید با شار «تحول در آموزش و تعمل در تربیت» از فردا در استان یزد آغاز می‌شود، اظهار داشت: مقدمات و آمادگی‌های لازم برای آغاز سال تحصیلی در مدارس فراهم شده است.

وی از برگزاری دوره‌های بازآموزی برای معلمان، برگزاری دوره‌های آموزشی برای معلمانی که به تازگی استخدام شده‌اند، برنامه ریزی برای اجرای طرح‌هایی نظیر طرح جامع نمازجماعت و … خبر داد و افزود: این اقدام در راستای ایجاد آمادگی برای آغاز سال تحصیلی انجام شده است.

رحیمی نژاد یادآور شد: سال تحصیلی پیش دبستانی‌ها از فردا، ۳۰ شهریور آغاز می‌شود و زنگ غنچه‌ها ساعت ۱۰ صبح به صورت نمادین در مدرسه رهپویان مطهر ناحیه ۲ یزد به صدا در می‌آید.

وی عنوان کرد: سال تحصیلی کلاس اولی‌ها نیز صبح پنجشنبه ۳۱ شهریورماه آغاز می‌شود و زنگ شکوفه‌ها نیز به طور نمادین در دبستان قرآنی پسرانه مدرس ناحیه یک نواخته می‌شود.

۲ هنرستان جوار معدنی از اول مهر در یزد فعال می‌شوند

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد همچنین بیان کرد: استان یزد از پیشگامان تأسیس هنرستان‌های جوار کارخانه‌ای است و سه هنرستان معدن در همین راستا در دست اقدام است که دو مورد آن در مهرماه امسال دانش آموز پذیرفته است.

وی گفت: مدرسه‌ای در جوار معدن مروست و مدرسه‌ای در جوار معدن بهادران راه اندازی شده که از اول مهر فعال می‌شوند و مدرسه معدن چادرملو نیز در دست احداث است.

رحیمی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: پیش بینی ما برای ثبت نام و حضور دانش آموزان در مدارس استان یزد، ۳۰۵ هزار و ۲۲۴ نفر است که ۲۶ هزار و ۷۳۵ نفر پیش دبستانی و ۵ هزار و ۱۷۶ نفر بزرگسال و بقیه در سایر مقاطع تحصیلی هستند.

۷ هزار تبعه خارجی در یزد بازمانده از تحصیل هستند

وی بیان کرد: آنچه تاکنون ثبت نام شده، ۲۵۶ هزار و ۵۷۸ نفر است که در هزار و ۵۳۹ واحد آموزشی دولتی و غیردولتی مشغول تحصیل می‌شوند که ۱۲۶ هزار و ۶۵۱ نفر از آنها دختر و ۱۲۹ هزار و ۹۲۷ نفر پسر هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد بازماندگان از تحصیل عنوان کرد: در حال حاضر آمار بازماندگان از تحصیل، هزار و ۵۰۰ نفر است ضمن اینکه آمار اتباع خارجی بازمانده از تحصیل نیز ۷ هزار نفر بوده است.

وی با اشاره به موج مهاجرپذیری که در استان اتفاق افتاده است، گفت: اغلب بازماندگان از تحصیل را مهاجران و اتباع خارجی تشکیل می‌دهند.

رحیمی نژاد عنوان کرد: یکی از وظایف آموزش و پرورش، شناسایی بازماندگان از تحصیل و هدایت آنها به مدارس است که این اقدام با همکاری ثبت احوال در حال انجام است زیرا تحصیل در مقطع ابتدایی اجباری است.