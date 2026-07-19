حفظ پایداری تامین آب در شرایط بحرانی اولویت نخست آبفای هرمزگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه پور اظهار داشت: با توجه به حساسیت خدمات آب و فاضلاب، همه کارکنان باید با حداکثر آمادگی در کنار حوزه بهره برداری قرار گیرند تا در صورت بروز هرگونه حادثه، خدمات در کوتاه ترین زمان ممکن به حالت عادی بازگردد.

وی افزود: تمام ظرفیت های انسانی، فنی، تجهیزاتی و اعتباری و تانکرهای آبرسانی سیار شرکت باید برای حفظ پایداری شبکه های آب و تاسیسات موجود متمرکز شود و همه واحدها بدون نگاه بخشی، در کنار مجموعه بهره برداری فعالیت کنند.

مدیرعامل آبفای هرمزگان همچنین بر بازنگری سناریوهای مدیریت بحران تاکید کرد و گفت: لازم است سناریوهایی برای مناطق پرجمعیت و همچنین آسیب احتمالی به خطوط انتقال، پل ها و تاسیسات حیاتی بار دیگر بررسی شود تا برای هر وضعیت، برنامه عملیاتی مشخصی وجود داشته باشد.

حمزه پور تامین تجهیزات و اقلام اضطراری را از دیگر ضرورت های این شرایط دانست و افزود: تجهیزات مورد نیاز، قطعات یدکی، مولدهای برق، خودروهای عملیاتی، تانکرهای آبرسانی و سایر امکانات باید همواره آماده به کار باشند و هیچ کمبودی در زمان وقوع بحران وجود نداشته باشد.

وی با تاکید بر مدیریت دقیق ماموریت ها و آماده به کار بودن ناوگان عملیاتی، خاطرنشان کرد: خودروها باید از نظر سوخت، لاستیک، تجهیزات و آمادگی فنی به طور مستمر کنترل شوند تا در هر ساعت از شبانه روز امکان اعزام نیروها به مناطق حادثه دیده فراهم باشد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان همچنین خواستار برنامه ریزی برای استقرار شیفت های منظم کارکنان شد و گفت: با توجه به احتمال تداوم شرایط اضطراری، باید تقسیم کار مناسبی میان نیروها انجام شود تا ضمن حفظ آمادگی شبانه روزی، توان عملیاتی کارکنان نیز حفظ شود.

وی در پایان بر اطلاع رسانی سریع و دقیق تاکید کرد و افزود: روابط عمومی، معاونین و مدیران مربوطه باید در انتشار اخبار و اطلاع رسانی به مردم پیشگام باشند و در صورت وقوع هرگونه حادثه، اطلاعات صحیح و به موقع را در اختیار رسانه ها قرار دهند تا از انتشار شایعات جلوگیری شود.