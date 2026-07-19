نوراله عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: راهبرد اصلی معاونت صنایع دستی استان در سال ۱۴۰۵، تمرکز بر توسعه کیفی صادرات صنایع دستی از طریق بهره گیری از ظرفیت های نوین بازاریابی، تبلیغات و برندسازی محصولات است.

وی با اشاره به جایگاه ممتاز اصفهان در عرصه تولید و عرضه صنایع دستی، افزود: استان اصفهان به عنوان یکی از مهم ترین مراکز تولید صنایع دستی جهان شناخته می شود و طی سال های گذشته تلاش شده است همگام با تحولات بازارهای جهانی، توسعه صنعت گردشگری و تغییر سلیقه مخاطبان، کیفیت عرضه و معرفی صنایع دستی استان نیز ارتقا یابد.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان تصریح کرد: برگزاری دوره های آموزشی در زمینه بازاریابی نوین، برندسازی، تبلیغات تخصصی، ارتقای کیفیت بسته بندی، اصلاح شیوه های عرضه، توسعه صادرات، جلب مشارکت نهادهای مؤثر در حوزه صادرات و حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی، از مهم ترین برنامه هایی بوده که به ویژه پس از پایان همه گیری کرونا با هدف تقویت بازار صنایع دستی استان دنبال شده است.

وی با اشاره به ظرفیت گسترده هنرمندان صنایع دستی استان اظهار کرد: امروز هنرمندان اصفهان در ۱۹۶ رشته صنایع دستی و هنرهای سنتی به تولید آثار ارزشمند ایرانی مشغول هستند و همین تنوع و گستردگی، ضرورت بهره گیری از شیوه های علمی و نوین برای معرفی، عرضه و بازاریابی این محصولات در بازارهای داخلی و خارجی را دوچندان کرده است.

عبداللهی با تأکید بر افزایش رقابت در بازارهای جهانی صنایع دستی، اظهار کرد: تحولات بین المللی و منطقه ای و رقابت فشرده کشورهای مختلف برای کسب سهم بیشتر از بازار جهانی صنایع دستی، ضرورت تشکیل یک اتاق فکر تخصصی برای بررسی مستمر وضعیت بازار، شناسایی فرصت های جدید و تدوین راهکارهای توسعه صادرات صنایع دستی استان را بیش از گذشته آشکار ساخته است.

وی افزود: بر همین اساس، مقرر شده است شورای علمی و اجرایی توسعه کیفی صادرات صنایع دستی با مشارکت فعالان حوزه بازاریابی و تبلیغات محصولات فرهنگی و هنری، هنرمندان، صاحب نظران، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان صنایع دستی تشکیل شود تا راهکارهای نوین در حوزه معرفی، تبلیغات، بسته بندی، برندسازی، بازاریابی و توسعه بازارهای ملی و بین المللی محصولات صنایع دستی استان به صورت تخصصی بررسی و اجرایی شود.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان خاطرنشان کرد: تشکیل این شورا می تواند زمینه ساز ارتقای کیفیت تولید و عرضه صنایع دستی، افزایش توان رقابتی محصولات استان در بازارهای جهانی، حمایت مؤثر از هنرمندان و تولیدکنندگان و در نهایت تداوم و پویایی هنرهای اصیل ایرانی در اصفهان باشد.