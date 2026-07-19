علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت طرح خانه‌ریزها اظهار کرد: پروانه ساختمانی پروژه مربوطه صادر شده و بر همین اساس، قیمت کارشناسی واحدها احتمالاً در هفته جاری به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد.

وی افزود: قیمت این واحدها بر اساس نظر کارشناسی تعیین می‌شود و به‌صورت ماهانه یا هر سه ماه یک‌بار مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار می‌گیرد.

زاکانی با بیان اینکه طرح خانه‌ریزها یک مدل جدی برای کنترل بازار مسکن است، گفت: این طرح می‌تواند بازار مسکن را از التهاب خارج کند تا قیمت‌ها بر مبنای کارشناسی تعیین شود.

شهردار تهران ادامه داد: در حال حاضر قیمت هر مترمربع واحدهای طرح خانه‌ریز حدود ۱۴۰ میلیون تومان کمتر از قیمت بازار است و این موضوع ثباتی را برای متقاضیان ایجاد می‌کند تا بتوانند با اطمینان بیشتری برای خانه‌دار شدن برنامه‌ریزی کنند.