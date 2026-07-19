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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸

شهردار تهران: خانه‌ریزها متری ۱۴۰ میلیون تومان ارزان‌تر از بازار است

شهردار تهران: خانه‌ریزها متری ۱۴۰ میلیون تومان ارزان‌تر از بازار است

شهردار تهران از اعلام قیمت کارشناسی طرح خانه‌ریزها در هفته جاری خبر داد و گفت: قیمت هر متر این واحدها حدود ۱۴۰ میلیون تومان کمتر از قیمت بازار است.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت طرح خانه‌ریزها اظهار کرد: پروانه ساختمانی پروژه مربوطه صادر شده و بر همین اساس، قیمت کارشناسی واحدها احتمالاً در هفته جاری به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد.

وی افزود: قیمت این واحدها بر اساس نظر کارشناسی تعیین می‌شود و به‌صورت ماهانه یا هر سه ماه یک‌بار مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار می‌گیرد.

زاکانی با بیان اینکه طرح خانه‌ریزها یک مدل جدی برای کنترل بازار مسکن است، گفت: این طرح می‌تواند بازار مسکن را از التهاب خارج کند تا قیمت‌ها بر مبنای کارشناسی تعیین شود.

شهردار تهران ادامه داد: در حال حاضر قیمت هر مترمربع واحدهای طرح خانه‌ریز حدود ۱۴۰ میلیون تومان کمتر از قیمت بازار است و این موضوع ثباتی را برای متقاضیان ایجاد می‌کند تا بتوانند با اطمینان بیشتری برای خانه‌دار شدن برنامه‌ریزی کنند.

کد مطلب 6892302

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    نظرات

    • IR ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
      8 1
      پاسخ
      خانه برای بی خانمان ها درنظربگیرید
    • IR ۱۶:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
      8 1
      پاسخ
      مستاجرین مستاصل رادریابید
    • IR ۱۶:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
      5 2
      پاسخ
      خدمت به فقراعبادتی است که بالاترازآن عبادتی یافت نمی شود
      • IR ۱۷:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
        3 5
        این فرمایش امام مجاهد شهید است شادی روح مطهرشان صلوات
    • IR ۱۷:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
      5 2
      پاسخ
      مستاجرهادرمنگنه وفشارقراردارندلااقل تدابیری برای رفاهشان بگیریم ثواب دارد
    • IR ۱۷:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
      7 0
      پاسخ
      این طرح به نفع مالکین است نه مستاجرین چون مستاجرین از خودشان خانه ای ندارند
    • سیدنژاد IR ۱۷:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
      5 0
      پاسخ
      مستاجرها رادریابید به خدا گناه دارند
    • علی IR ۱۷:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
      4 0
      پاسخ
      بانک هادروام دادن سخت نگیرند
    • نوح علی عسکرآبادی IR ۱۷:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
      3 0
      پاسخ
      قدم گذاشتن فقط برای خانه به دوش هاباشدداراهاسیرندوبسشان است
    • IR ۱۷:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
      6 0
      پاسخ
      با این قیمت ها اگه یک نفر با در امد ماهی ۶۰ میلیون تومان بتونه یک متر هرسال خانه بخره بعد ۶۰ سال میشه یک خانه شصت متری تازه ان موقع یا خودش مرده فرزندش هم پیر شده یا خانه کهنه و از رده خارج شده حالا نمیشد نظام خودش خانه درست کنه به کسایی که خونه نداره تحویل بده بعد قسطی ازشون بگیره تا مسئله خونه دار شدن در ایران حل بشه
      • IR ۱۷:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
        2 0
        دقیقا درسته
    • بینام IR ۱۷:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
      2 0
      پاسخ
      واقعیت چرا تلخه

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