چند هدف تیم ملی والیبال ایران برابر ترکیه/ به دنبال پایان خوش یک فصل

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران پس از ناکامی برابر اسلوونی، امروز یکشنبه از ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه در آخرین دیدار مرحله مقدماتی لیگ ملتهای ۲۰۲۶ برابر ترکیه قرار میگیرد؛ دیداری که در سرنوشت صعود تأثیری ندارد، اما میتواند پایان خوشی برای شاگردان پیاتزا رقم بزند.
تیم ملی والیبال ایران پس از سه مسابقه پرنوسان در هفته سوم لیگ ملتهای ۲۰۲۶، حالا به آخرین ایستگاه مرحله مقدماتی رسیده است. شاگردان روبرتو پیاتزا که این هفته رقابتها را با شکست ۳ بر یک مقابل اوکراین آغاز کردند، در ادامه با نمایشی درخشان آلمان را در دیداری پنجسته با نتیجه ۳ بر ۲ از پیش رو برداشتند، اما شنبهشب برابر اسلوونی حرفی برای گفتن نداشتند.
با این حال، نتایج سایر مسابقات خبر خوبی برای والیبال ایران داشت. شکست کانادا مقابل کوبا باعث شد این تیم به عنوان قعرنشین جدول، سقوطش از لیگ ملتها را قطعی کند و در مقابل، بقای ایران در این رقابتها برای فصل آینده نیز مسجل شود.
شاگردان پیاتزا در حال حاضر با ۹ امتیاز در رده پانزدهم جدول لیگ ملتهای ۲۰۲۶ قرار دارند و دیدار برابر ترکیه تنها میتواند جایگاه نهایی آنها در جدول و همچنین امتیازشان در رنکینگ جهانی را بهبود ببخشد.
ایران برابر اسلوونی یکی از ضعیفترین نمایشهای خود در هفته سوم را ارائه کرد. ملیپوشان از همان ابتدای مسابقه در دریافت اول و حمله با مشکل مواجه شدند و هرچه بازی جلوتر رفت، اختلاف دو تیم بیشتر شد. پیاتزا که در دو ست نخست با تغییر ترکیب نتوانسته بود روند مسابقه را تغییر دهد، مانند دیدار برابر ژاپن بار دیگر از سیستم سهدریافت استفاده کرد و تیمش را بدون قطر پاسور تخصصی به زمین فرستاد، اما این تغییرات نیز گرهای از کار ایران باز نکرد.
افت محسوس در دریافت اول و از دست رفتن تمرکز در امتیازهای پایانی، مهمترین عوامل شکست ایران برابر اسلوونی بود. در کنار این موضوع، چند مهره کلیدی تیم ملی نیز روز کمفروغی را پشت سر گذاشتند و نتوانستند نقش همیشگی خود را ایفا کنند.
علی حاجیپور که تنها یک روز قبل با کسب ۲۳ امتیاز، ستاره پیروزی ارزشمند ایران برابر آلمان بود، این بار زیر فشار دفاع روی تور اسلوونی قرار گرفت و بارها در حملات خود ناکام ماند. عملکرد نهچندان مطلوب این بازیکن باعث شد پیاتزا در ست سوم او را از زمین بیرون بکشد و پوریا حسینخانزاده را جایگزینش کند. خستگی ناشی از دیدار نفسگیر برابر آلمان را میتوان یکی از دلایل افت این ستاره جوان دانست.
محمدرضا حضرتپور نیز یکی از کمفروغترین بازیهای خود در لیگ ملتهای امسال را تجربه کرد. لیبروی تیم ملی در دریافت و توپگیری نتوانست کیفیت همیشگی خود را به نمایش بگذارد و اگرچه در چند صحنه واکنشهای خوبی داشت، اما این عملکرد برای تغییر روند مسابقه کافی نبود.
نصری نیز با وجود عملکرد قابل قبول در دریافت، در حمله از روزهای خوب خود فاصله داشت. او تنها هفت امتیاز برای ایران به دست آورد و در ست سوم جای خود را به یکی از همتیمیهایش داد.
در این میان، عرشیا بهنژاد هم نتوانست انتظارات را برآورده کند. پاسور جوان تیم ملی که فصل گذشته یکی از مهرههای تأثیرگذار ایران بود، در لیگ ملتهای ۲۰۲۶ هنوز به شرایط ایدهآل خود نرسیده است. او مقابل اسلوونی تنها ۱۷ پاس منجر به امتیاز ثبت کرد و با کارایی منفی ۲۷، ضعیفترین آمار را در میان بازیکنان ایران به نام خود زد. هرچند بهنژاد یک امتیاز مستقیم از سرویس به دست آورد، اما این اتفاق نتوانست نمایش کمفروغ او در هدایت حملات تیم ملی را تحتالشعاع قرار دهد.
البته شکست برابر اسلوونی نباید پیروزی ارزشمند ایران مقابل آلمان را تحتالشعاع قرار دهد. شاگردان پیاتزا در آن مسابقه با کاهش اشتباهات فردی، اجرای دقیقتر برنامههای تاکتیکی و نمایش جنگنده، نخستین پیروزی خود برابر یک تیم اروپایی در لیگ ملتهای امسال را جشن گرفتند؛ بردی که نشان داد تیم ملی نسبت به هفتههای ابتدایی مسابقات، هماهنگتر و منسجمتر شده است.
اکنون همه نگاهها به دیدار پایانی برابر ترکیه دوخته شده است؛ تیمی که یکی از منسجمترین تیمهای این دوره از رقابتها بوده و همچنان برای تثبیت جایگاه خود در جدول تلاش میکند.
هرچند این مسابقه دیگر تأثیری در شانس صعود ایران به مرحله نهایی ندارد، اما برای شاگردان پیاتزا از جنبههای مختلف اهمیت دارد؛ پایان دادن به لیگ ملتها با یک پیروزی روحیهبخش، ارتقای جایگاه در جدول، کسب امتیازات ارزشمند رنکینگ جهانی و ارسال پیامی امیدوارکننده از تیمی که در ماههای اخیر نشانههای روشنی از پیشرفت را به نمایش گذاشته است.
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