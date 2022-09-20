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۲۹ شهریور ۱۴۰۱، ۲۳:۱۶

واکنش‌ها به اظهارات دبیروقت ستاداحیای امربه معروف ادامه دارد

واکنش‌ها به اظهارات دبیروقت ستاداحیای امربه معروف ادامه دارد

در پی اظهارات شب گذشته جلیل محبی دبیر وقت ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، واکنش‌ها به اظهارات وی همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اظهارات شب گذشته جلیل محبی دبیر وقت ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر مبنی بر اینکه «سال ۹۸ جلسه‌ای در دفتر ریاست وقت قوه قضائیه آقای رئیسی برگزار شد و گفتند که اگر اقدامات دادسرا و گشت ارشاد ادامه پیدا بکند رأی آقای رئیسی در انتخابات بعدی می ریزه! لذا تصمیم گرفته شد مسئول دادسرا مربوطه را عوض کنند.» واکنش‌ها و جوابیه‌هایی در این خصوص صادر شده است.

مرکز رسانه قوه قضائیه: سرپرست دادسرای ارشاد در سال ۹۸ نه تنها برکنار نشد بلکه ارتقا قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد.

مرکز رسانه قوه قضائیه اظهارات اقای جلیل محبی در مورد علت تغییر سرپرست وقت دادسرای صحت ندارد و اقای حاج محمدی در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ با حکم آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس وقت قوه‌قضاییه به عنوان رئیس جدید سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور انتخاب و جایگزین دکتر اصغر جهانگیر شد و از نظر جایگاه شغلی ارتقا قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد.

حاجی محمدی تا ۸ آذر سال ۱۴۰۰ در سمت رئیس سازمان زندان‌های کشور و عضو شورای عالی قوه قضائیه مشغول به فعالیت بود.

*کلهر: حرف‌های محبی کلاً کذب است

سینا کلهر نیز که در جلسه مذکور حضور داشته است با تکذیب همه ادعاهای محبی تاکید کرد: نه تنها هیچ اشاره‌ای به انتخابات و رأی نشد بلکه طرح موضوع رأی در آن تاریخ اساساً بلاوجه و بی معنی بود. مسأله جلسه، پیامدها و آثار اجتماعی سناریوهای مختلف از جمله طرحی بود که توسط ایشان ارائه شد. در جلسه سناریوی پیشنهادی ایشان درخصوص موضوع علاوه بر ابعاد دیگر، بر لزوم بازدارنده بودن اقدامات سلبی گشت ارشاد تاکید داشت. و پیشنهاد برخوردهای بازدارنده مؤثر با محوریت رسانه را داشتند. به نحوی که انتشار تصاویر این برخوردها موجبات بازدارندگی در جامعه شود.

وی ضمن بیان اینکه این پیشنهاد با واکنش منفی اعضا روبرو شد ادامه داد: تنش‌ها و اختلاف نظرهای این جلسه مدتها در گروههای مجازی میان برخی اعضای جلسه بر محور پیامدهای منفی ومخرب طرح پیشنهادی ایشان ادامه داشت.

دیگر تکذیب‌ها

محمد مهدی حاج محمدی سرپرست وقت دادسرای فرهنگ و رسانه نیز در توئیتر خود نوشت: در خصوص ادعای عجیب آقای جلیل محبی همین بس که مسئولیتهای بنده بعد از دادسرای ارشاد به مراتب خطیر تر و مهمتر بوده است.

مجید امامی دبیر شورا فرهنگ عمومی کشور از حاضران در جلسه مذکور نیز ادعای محبی را تکذیب کردند.

علی جعفری هم به شدت از محبی انتقاد کرد و ادعاهای او را کذب محض دانست.

کد مطلب 5594384

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    نظرات

    • ایرانی IR ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۰
      3 0
      پاسخ
      پیدا کنید راستگو را؟😁😁😁
    • IR ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۰
      2 0
      پاسخ
      هر دم ازین باغ بری میرسد
    • حمیدرضا IR ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۰
      0 0
      پاسخ
      یعنی آقای رئیسی دوباره کاندید میشه
    • علی IR ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۰
      4 0
      پاسخ
      بعضی ازمسئولین مامثل این آقاوجناب پزشکیان ویاجناب کرباسچی،موضع گیری های خلاف قوانین دارن.اینهااتفاقا دنبال رای مردمن واهداف بلندمدت خودشون رودنبال می کنن ودلشون واسه این بنده ی خدانسوخته می خوان خودشون روهمراه ملت یابهتربگم همراه یه عده خاصی ازمردم نشون بدن تادرآینده ازش بهره ببرن
    • اقتدار ملی IR ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۰
      0 8
      پاسخ
      حالا ی نفر سکته کردع مردع...امر ب معروفو پلیسو گشت ارشادو همرو ببرین زیر سوال...معلومع شکمع خیلیا سیرع برین دنبال زندگیتون بابا دنبال شلوغی نباشین آب ب آسیاب دشمن نریزین...مرگ خواست خداس برا همه هس...یکی با تصادف یکی با سکته
    • IR ۱۲:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۰
      0 0
      پاسخ
      بابا خدا هم میگه در دین هیچ اجباری نیست حالا موها از دین واجبتره سخن خداست میفهمین باید درست ونادرست تو جامعه باشه تا خوب از بد در نزد خدا جدا بشه
    • IR ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۰
      1 0
      پاسخ
      مانمیخوایم مثل غرب ازادی باشه ولی در همین حد مو برای اونایی که اعتقادی به حجاب ندارن کافیه این بزن ببرها نتیجه عکس میده وباید جوابگو در محضر الهی باشین
    • محمدرضا IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۰
      1 0
      پاسخ
      خدا ریشه شما شغال صفتان دین فروش رو بسوزونه
    • حسینی IR ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۰
      2 0
      پاسخ
      واقعا تاسف بار هست متاسفانه مسئولان فقط تکذیب را یاد گرفته اند.مگر میشود در چنین جایگاهی دروغ گفت. بجای حل ریشه ایی مسائل و جلوگیری از این خطاهای که باعث نابودی یک کشور میشود .فقط تکذیب.
    • IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۰
      0 0
      پاسخ
      وقتی یک جوان ناپخته رادرپستی حساس بکاربگیرندازخود بیخود شده وتصمیمات وحرفهای هیجانی خواهدزدکه دودش به چشم حاکمیت میرود،گشت ارشاددرقرن ۲۱ معنی ومفهومی ندارد،بایدحاکمیت اینقدرصبوروعدالت محورباشدکه مردم تن به فرهنگ سازی بدهندوخودشان دست از لجبازی بردارند،همانطور که رضاشاه نتوانست بیجابی رااجباری کند.
    • سیدکاظم شاهجهانپور IR ۱۵:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۰
      2 0
      پاسخ
      اوضاع مملکت آنقدر فارس میش است که نمیتوان دوغ را از دوشاب تشخیص داد معلوم نیست چه کسی راست می‌گوید و چه کسی دروغ وقتیکه حرفهای مسؤلی که باب میل نباشد تکذیب میشود پس از چه منبعی باید حرف راست را باید شنید
    • IR ۱۷:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۰
      0 0
      پاسخ
      آقا وقتی ی نفر مسئول میاد در یک ارگانی که میلیونها بیننده وشنونده داره توی این برحه حساس مملکت حرفی میزنه که کذبه واین صحبتها کمک به دامن زدن به نارضایتیها میکنه ومیشه سوژه دشمنان بنظرتون نباید دهنشو گل بگیرن . انگار که به اصطلاح خودیها تیشه برداشتن تصمیم به از بین بردن ریشه ها دارن .مگه نمفهمن الان
    • ناشناس IR ۱۹:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۰
      0 0
      پاسخ
      دروغ تا کی؟
    • محمد IR ۲۳:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۰
      0 0
      پاسخ
      هرچه بود که این گشت ارشاد را هرکس طرحش را داد خدمت خوبی به صهیونیزم کرد .این گشت نا ارشاد جامعه ایران را تکه پاره کرد
    • IR ۰۸:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
      0 0
      پاسخ
      ببینید هیچ یک از مسئولین جمهوری اسلامی حرف راست نمی زنند این حرفهای اون را تکذیب می‌کنه ان یکی حرفهای دیگری پس ملت به حرفهای کدوم دسته از این دروغگویان مریدی بی کفایتی بی لیاقتی باور و اعتماد بکنند

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