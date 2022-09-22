مهمان ناخوانده و مرموز آقای نویسنده کیست؟/ از جرج بوش تا هگل

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «ترین حرفه ای» به کارگردانی امیرعلی ابراهیمی بر اساس متن‌های «حرفه‌ای» نوشته دوژان کواچویچ، «در انتظار گودو» ساموئل بکت و و داستان‌کوتاه های دنیل خارمس توسط ابراهیمی به نگارش درآمده است. این اثر نمایشی این روزها در تماشاخانه هیلاج روی صحنه است و علاقه مندان می توانند تا ۲۴ مهر ماه هر روز ساعت ۱۸ به تماشای این اثر نمایشی بنشینند.

در خلاصه داستان نمایش آمده است: تئودور مهمانی ناخوانده دارد که ادعا می‌کند، داستان، نمایشنامه و مقاله های تئودور را به همراه دارد، تئودور هیچ کدام از آنها را ننوشته اما اسرار پنهان زندگی‌اش در نوشته ها وجود دارد.

در این نمایش نام افراد زیر را می‌شنوید البته الزامی به شناخت افراد برای فهم اثر وجود ندارد.

فرانتس کافکا؛ از بزرگ‌ترین نویسندگان آلمانی قرن ۲۰، جرج واکر بوش؛ چهل‌ و سومین رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا (۲۰۰۹-۲۰۰۱) از حزب جمهوری‌خواه که برخی از مهم‌ترین وقایع قرن بیست‌ و یکم از جمله حوادث ۱۱ سپتامبر، جنگ افغانستان و جنگ عراق در دوران هشت‌ساله زمامداری او رخ داد، گئورگ ویلهلم فریدریش هگل؛ فیلسوف بزرگ آلمانی که یکی از پدیدآورندگان ایده‌آلیسم آلمانی بود، جرج برنارد شاو؛ نمایشنامه‌نویس، منتقد ادبی، منتقد موسیقی و تئاتر، فعال سیاسی و مبلغ سوسیالیست، اَرِسطو یا اَرِسطاطالیس؛ از فیلسوفان یونان باستان و اولین زیست‌شناس بزرگ اروپایی بود که افلاطون به وی لقب علم را داد. ارسطو به همراه سقراط و افلاطون از اثرگذارترین و بزرگ‌ترین فیلسوفان یونان باستان است که به همین دلیل، به «معلم اول» ملقب شده ‌است، یوسیپ بروز تیتو؛ یک کمونیست انقلابی، رئیس‌جمهور یوگسلاوی از ۱۴ ژانویهٔ ۱۹۵۳ تا ۴ مه ۱۹۸۰ و رهبر اتحادیه کمونیست‌های یوگسلاوی بود. وی پس از جنگ جهانی دوم، حکومت جدیدی را با عنوان جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی بنیان‌گذاری و تأسیس کرد و در طول سال‌های ۱۹۴۴ تا ۱۹۶۳، نخست‌وزیر و از ۱۹۵۳ تا پایان عمرش در ۱۹۸۰ رئیس‌جمهور مادام‌العمر این حکومت شد، دانیل ایوانویچ یواچف؛ مشهور به دانیل خارمس شاعر، داستان‌نویس و نمایشنامه‌نویس سبک فراواقع‌گرایی و ابزورد دوران اولیه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود.

بازیگران این نمایش عبارتند از مینا اصلانی میمندی، یحیی ایزدپناه، هلما بهشتی، محمد بیات، علی تیمورفامیان‌اصل، نیلوفر زینلی، عسل(ژابیز) شهبازی، محمد صدیق، یلدا عباس‌زاده، ریحانه گودینی، راحله گودینی، گندم(معصومه) محمدی، پوریا مشفق سمیع، نرگس میرمحمدصادقی.

دیگر عوامل این اثر نمایشی عبارتند از مترجم: عسل(ژابیز) شهبازی، دستیار یک و برنامه‌ریز: کیمیا بهشتی، سرپرست گروه کارگردانی: علی تیمورفامیان اصل، گروه کارگردانی: علی محمدنژاد، آزاده صالحی نظام آبادی، سامان مهدی زاده جرجافکی، ارغوان دماوندی، طراح صحنه: سیاوش مشتاقی، طراح نور: امیرعلی ابراهیمی، طراح لباس: هلما بهشتی، نیلوفر زینلی، یحیی ایزدپناه، هویت بصری: الهه کوه‌بر، انتخاب موسیقی: کیمیا بهشتی، مشاور رسانه، روابط عمومی و تبلیغات: صدرا صباحی.

تماشاخانه هیلاج در خیابان کریمخان، خیابان ایرانشهر، کوچه مهاجر، پلاک ۲۲ واقع است.

تیزر نمایش را اینجا ببینید.