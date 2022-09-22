به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، کلوئی ژائو کارگردان برنده اسکار یک قرارداد تلویزیونی چند ساله با «سرچلایت تی‌وی» منعقد کرد.

طبق این قرارداد ژائو به تولید برنامه‌های تلویزیونی با محتوای متفاوت برای این کمپانی می‌پردازد. این کارگردان با همکاری همین کمپانی فیلم بلند تحسین شده و اسکاری «سرزمین آوارگان» را ساخته بود.

مدیران سرچلایت از کلویی به عنوان یک فیلمساز رویایی یاد کردند و افزودند از زمانی که «سرزمین آوارگان» به پایان رسیده تا کنون به دنبال یافتن راه‌های جدید همکاری با این کارگردان بوده‌اند.

این قرارداد اولین حرکت ژائو برای رفتن به سوی تلویزیون است. وی یکی از تحسین‌شده‌ترین کارگردان‌های حال حاضر است و با «سرزمین آوارگان» برنده ۳ جایزه اسکار و ۲ جایزه گلدن گلوب شد که شامل جایزه بهترین کارگردانی از هر دوی این جوایز و بهترین فیلم می‌شود.

فیلم‌های دیگر وی مانند «سوار»، «آهنگ‌هایی که برادرم به من یاد داد» و «ابدی‌های» مارول از دیگر دستاوردهای سینمایی وی هستند.

سرچلایت در تلاش است تا بخش تلویزیونی خود را تقویت کند . این کمپانی این بخش را به تازگی راه‌اندازی کرده و اولین برنامه تولید شده آن سریال کوتاه «از قلم افتادگی» برای هولو بود که ۵ نامزدی امی کسب کرد. «تاریخ جهان قسمت ۲» از مل بروکس برای هولو دیگر سریالی است که این کمپانی تولید کرده است. سریال اسپانیایی زبان «دستگاه» با بازی گائل گارسیا برنال از دیگر تولیدات این کمپانی بوده است.