به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، کلوئی ژائو که در هشتاد و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز حضور دارد، با حضور در یک مستر کلاس درباره حرفه‌اش صحبت کرد و گفت: وقتی نوجوان بودم، رویای کارگردانی فیلم را در سر نمی‌پروراند، بلکه رویایم هنرمند مانگا شدن بود، اما من در نقاشی خیلی خوب نبودم. در حد استاندارد نبودم. می‌خواستم داستان تعریف کنم و فکر نمی‌کردم سینما گزینه‌ای برای من باشد.

در هر حال ژائو راه خود را به سینما پیدا کرد و فیلم‌های تحسین‌شده‌ای مانند «سرزمین خانه‌به‌دوش‌ها» برنده اسکار سال ۲۰۲۰ و درام شکسپیری «هَمنت» ۲۰۲۵ را کارگردانی کرد و در عین حال توانست به عشق قدیمی خود هم ابراز ارادت کند و با اقتباس مارول از «ابدی‌ها» در سال ۲۰۲۱، که با بازی جما چان، ریچارد مدن، کمیل نانجیانی، سلما هایک و آنجلینا جولی ساخته شد، به ژانر محبوبش توجه کرد. این فیلم درباره یک نژاد بیگانه جاودانه بود که برای محافظت از زمین در برابر موجودات شیطانی فرستاده شده‌اند.

وی درباره کارگردانی این فیلم گفت: می‌دانم هر یک از شما که عاشق انیمه هستید، متوجه می‌شوید که این رویایی بود که به حقیقت پیوست. کتاب‌های مصور معادل غربی مانگا هستند. آنها بسیار متفاوت هستند، اما من در غرب زندگی می‌کنم و این چیزی بود که به آن دسترسی داشتم.

اگرچه محبوبیت فیلم‌های ابرقهرمانی پس از کرونا کاهش یافته و «ابدی‌ها» با وجود فروش ۴۰۰ میلیون دلاری در برابر بودجه‌ای بیش از ۲۰۰ میلیون دلار، فیلمی نشد که انتظار گیشه را برآورده کند؛ اما ژائو برخلاف چهره‌ای مانند مارتین اسکورسیزی که فیلم‌های مارول را به «پارک‌های موضوعی» تشبیه کرد، فکر نمی‌کند.

وی عنوان کرد: مهم است که اگر کمیک بوک را هنر والا نمی‌دانیم، داستان‌ها را نادیده نگیریم. هدف داستان‌سرایی از نظر من، ایجاد امکانی برای مردم است تا نتیجه خودشان را بگیرند. کهن‌الگوها راه بسیار خوبی برای انجام این کار هستند که در اسطوره‌ها می‌بینیم.

ژائو در برابر مجری برنامه که به تضاد شدید بین فیلم پرهزینه «ابدی‌ها» و «سرزمین خانه‌به‌دوش‌ها»، یک درام غنایی درباره بیوه‌ای که شغلش را از دست می‌دهد و در ماشینش زندگی می‌کند، اشاره کرد، گفت: چه تضادی؟ این‌ها هم آدم‌هایی هستند که در طبیعت با حیوانات زندگی می‌کنند و روابط پیچیده‌ای با آنها دارند.

ژائو که «سرزمین خانه‌به‌دوش‌ها» را سال ۲۰۲۰ در لیدو به نمایش گذاشت و با آن دومین زنی شد که جایزه بهترین فیلم اسکار را ‌برد، پیش از آن جایزه شیر طلایی ونیز را برای این فیلم دریافت کرد. ژائو با فیلم «همنت» که زندگی خانوادگی شکسپیرها را به تصویر می‌کشید، هم دوباره در بخش رقابتی حضور داشت و با آن ۸ نامزدی اسکار و یک برد برای جسی باکلی در نقش اگنس، به دست آورد.

حالا او دوباره در ونیز حضور دارد و در مستر کلاس خود که دیروز جمعه برگزار شد، گفت که با تماشای زیاد فیلم بزرگ نشده و تا اواخر دهه بیست سالگی‌اش، در رستوران کار می‌کرد و قبل از کشف اشتیاقش به فیلم، احساس گمگشتگی داشت.

ژائو با وجود موفقیت چشمگیرش اذعان کرد مدتی است به عنوان یک فیلمساز به یک سوال وجودی فکر می‌کند؛ زندگی من از صفحه نمایش تشکیل شده و حالا آیا من چون همیشه داشتم سعی می‌کردم زندگی را ثبت کنم، دارم زندگی را از دست می‌دهم؟ من در حال گذر از این بحران هستم.