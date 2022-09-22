به گزارش خبرگزاری مهر، موزه ملی هنر و ادبیات کودک به مناسبت فرا رسیدن ماه مهر و آغاز بازگشایی مدارس اقدام به برگزاری نمایشگاه تصویرگری کتاب‌های کانون با عنوان «مِهرِ مرغک» کرده است.

در این نمایشگاه منتخبی از تصویرهای کتاب‌های کانون پرورش فکری با موضوع‌های مرتبط به آموزش حروف الفبای فارسی و انگلیسی و همچنین اعداد با نگاهی ویژه به آموزش غیرمستقیم، در معرض دید مخاطبان قرار گرفته است.

تصاویر اصلی کتاب‌هایی مانند بازی با آوا و الفبا، حرف‌آباد، الفبای فارسی، از یک تا ده، شش شاگرد تازه و… به تصویرگری هنرمندانی چون نیکزاد نجومی، زهره پریرخ، علی خدایی، ناهید حقیقت و وجیه‌الله فردمقدم و… در این نمایشگاه به چشم می‌خورد.

این نمایشگاه از ابتدای مهر ماه تا پایان فصل پاییز در موزه ملی هنر و ادبیات کودک واقع در خیابان دکتر فاطمی، خیابان حجاب، مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند از روز شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت ۸ تا ۱۶ برای بازدید به موزه کودک کانون پرروش فکری مراجعه کنند.