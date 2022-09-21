تولید ثروت در جنگ اقتصادی اولویت اصلی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی عصر چهارشنبه در مراسم آغاز سال زراعی جدید در اردبیل اظهار کرد: دشمن در مقطعی با حمله نظامی و در مقطع دیگر با برنامههای اقتصادی و تحرکات فرهنگی تلاش میکند تا جمهوری اسلامی ایران را به مرز شکست بکشاند اما غافل از سرمایههای انسانی است که در این کشور حافظ و نگهبان واقعی هستند.
وی تصریح کرد: در مقطعی با حمله نظامی دشمن سعی کرد تا جمهوری اسلامی ایران را مورد هجمه سنگینی قرار دهد اما با حضور جهادی ملت در این سنگر استکبار شکست خورد و امروز در عرصه ترکیبی جنگ اقتصادی، فرهنگی و رسانهای تلاش میکند تا ملت ایران را وادار به شکست و تسلیم کند در حالی که در سنگر جهاد مردم آگاهانه و با هوشیاری کامل حاضر هستند و اجازه نمیدهند تا حیله و کید دشمن به نتیجه برسد.
استاندار اردبیل گفت: امروز در عرصه اقتصادی جهادگران تولید با تأمین امنیت غذایی سعی دارند تا در خط مقدم این جبهه به دشمن ضربه مهلکی وارد کنند که پیروز واقعی در این عرصه نیز ملت عزتمند ایران خواهد بود.
عاملی افزود: در هر مقطع و عرصهای بر مردم و داشتههای عموم جامعه تکیه کرده باشیم، پیروز میدان بوده و نقشههای دشمن را به راحتی میتوانیم خنثی کنیم و قطعاً در عرصه جهاد اقتصادی نیز مشارکت بالای مردم میتواند توطئهها را خنثی کند.
وی ظرفیتها و مواهب خدادادی را در استان بینظیر و غیرقابل توصیف عنوان کرد و ادامه داد: سوال حقیقی این است که چرا با داشتن این همه ظرفیت و توان استان اردبیل همچنان در حوزههای مختلف در جایگاه پایینی قرار گرفته و دچار عقبماندگی هستیم.
عاملی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: به دور از مدیریتهای معمول و روزمره بهتر است با یک نگاه تحولی در همه بخشها به ویژه کشاورزی به سمتی حرکت کنیم تا از منابع آب و خاک و تولید در این بخش در مسیر افزایش بهرهوری استفاده کرده و توان معیشتی مردم را ارتقا دهیم.
وی اضافه کرد: در جنگ اقتصادی مسئله مهم تولید ثروت است و ما در بخش کشاورزی برنامه تحولی را در این حوزه پیشبینی کردیم که سعی ما بر این است تا در چند سال اخیر ثروت کشاورزان را تا چندین برابر افزایش دهیم.
استاندار اردبیل با قدردانی از سازمان جهاد کشاورزی در تدوین سند جامع تحول کشاورزی با نگاه علمی و واقعبینانه بیان کرد: امیدواریم با عملیاتی شدن این سند و شیوهنامه تأمین آب در این بخش بتوان کشت و زرع مناسبی را انجام داده و اقتصاد استان را متحول کرد.
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