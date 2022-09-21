هدف اصلی طرح تحول آموزش در وزارت علوم ایجاددانشگاه حکمت بنیان است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر قاسم عمو عابدینی معاون آموزشی وزارت علوم عصر چهارشنبه در نشست تبیین طرح تحول آموزش عالی در دولت سیزدهم و طرح‌های تحولی دانشگاه مازندران گفت: هدف اصلی طرح تحول آموزش وزارت علوم بر مبنای منویات مقام معظم رهبری ایجاد دانشگاه دانایی محور و حکمت بنیان است.

وی با بیان اینکه ۴ چالش اساسی در سند تحول دولت سیزدهم در بخش وزارت علوم مربوط به تحول آموزش عالی مورد توجه قرار گرفته است ادامه داد: با تشکیل کمیته‌های تخصصی کارآمد، تدوین برنامه‌های تحولی دانشگاه‌ها بر مبنای حل این چالش‌ها آغاز شده است.

عمو عابدینی با اشاره به چالش‌های مورد توجه در بخشهای مختلف آموزشی، فناوری، فرهنگی و حکمرانی اظهار داشت: سند تحول آموزشی در ادامه ریل گذاری‌های گذشته با اصلاح ساختارها و تعریف فرایندهای نوین است و بر همین اساس در یک بازه زمانی کوتاه مدت ۲ ساله انجام خواهد شد.

قاسم عمو عابدینی به تشریح سند تحول آموزش پرداخت و نشانگرهای وضعیت مطلوب، چرخش‌های تحول آفرین و چالشها، عوامل مرتبط با آنها، راهبردها و اقدامات کلیدی در جهت رفع عوامل را از بخش‌های اصلی سند تحول برشمرد.

معاون آموزشی وزارت علوم به چالش‌های ناکارآمد در اداره دانشگاه‌ها و عوامل و راهبردهای آن اشاره و طرح‌های راهبردی و کلیدی تحقق حکمرانی دانشگاه‌های آینده را دارای رویکرد ایرانی- اسلامی و حکمت بنیان بیان و خاطر نشان کرد: وجود رشته‌های مشابه بدون توجه به ظرفیت‌ها و آمایش آموزش عالی منطقه‌ای و سرزمینی در دانشگاه‌ها، دستاوردی جز دانش آموخته بدون شغل در بر نخواهد داشت این در حالی است که می‌توان با ظرفیت‌های علمی استادان و نخبگان هر استان و منطقه محتواهای جدید تعریف و به دانشگاه‌های مساله و جامعه محور تبدیل شد.

عموعابدینی با بیان اینکه ۵۰ درصد مشاغل تا ۱۰ سال آینده از بین خواهند رفت خواستار بررسی رشته‌های دایر در دانشگاه‌ها و کم کردن ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌هایی شد که در آینده کاربردی نخواهند داشت و افزود: مطابق آمارها ظرفیت قابل توجهی از صندلی دانشگاه‌ها با عدم اقبال از سوی داوطلبان روبرو شده است و این مساله نشان دهنده دغدغه نسل جدید برای مهارت آموزش و آینده شغلی است.

عمو عابدینی از مدرک گرایی به عنوان یکی از مهمترین چالشهای کشور یادکرد و با انتقاد از اینکه همه دانشگاه‌ها می‌خواهند به دانشگاه جامع تبدیل شوند گفت: دانشگاه‌ها باید با مأموریت‌های محلی – منطقه‌ای و ملی تعریف شوند.

معاون آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه تحول در محتوای درسی از مهم‌ترین نیازهای دانشگاه‌های کشور است ادامه داد: محتوای دروس باید حرفه‌ای و در راستای حل مسائل کشور باشد.

وی تصریح کرد: باید دانشکده‌ها از ساختار گروه محوری به برنامه محوری و استاد محوری تغییر یابند و توجه به بین رشته‌ای ها و مأموریت گرایی در مقاطع تحصیلات تکمیلی به صورت جدی عملیاتی شود.

عموعابدینی در بخش دیگری از از دانشگاه‌ها خواست تا مطابق ظرفیت‌های موجود سند تحول خود را تهیه کنند و دانشگاه‌های جامع در هر استان پیشران این مساله باشند.

در این نشست همچنین دکتر رحمت عباس نژاد معاون آموزشی دانشگاه مازندران این دانشگاه را از دانشگاه‌های پیشرو در عملیاتی کردن طرح سند تحول آموزش عالی برشمرد و اظهار داشت: با اراده ریاست دانشگاه و تلاش و همکاری مجدانه اعضای هیأت علمی ۲۰ طرح به دبیرخانه کمیته تحول دانشگاه مازندران ارسال شد که با توجه به فرصت جلسه امروز ۷ طرح ارائه خواهد شد.

عباس نژاد با قدردانی از حضور دکتر عمو عابدینی و مدیران وزارت علوم خواستار حمایت و پشتیبانی مسئولان برای عملیاتی کردن طرح تحول دانشگاه مازندران شد.

در این نشست طرح‌های پیشنهادی اعضای هیأت علمی دانشگاه مازندران با موضوعات تحقق برنامه تحول آموزش در برنامه راهبردی دانشگاه مازندران، گسترش دانشکده علوم دریایی برای تأسیس پردیس علوم دریایی دانشگاه مازندران، گفتمان پارادایم‌های تحولی در آموزش عالی، نقش زبان و ادبیات فارسی در دیپلماسی فرهنگی، گردشگری و آموزش عالی، استفاده از فناوری‌های نوین در طرح تحول آموزش عالی، ربات‌های پهپادی (مکاترونیک) در حضور عمو عابدینی و مدیران آموزشی وزارت علوم, رئیس و معاونان دانشگاه مازندران و رؤسای برخی از دستگاه‌های اجرایی و اعضای هیأت علمی دانشگاه مازندران ارائه و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.