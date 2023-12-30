به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، قاسم عموعابدینی در کارگروه پیادهسازی آمایش و مدیریت تحول آموزش عالی استان مازندران در استانداری شهر ساری با بیان اینکه آمایش رشته و اشتغال بر اساس منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و با هدفمند نمودن آموزش و نیاز محوری آغاز شده است، گفت: چراغ کد رشته محلهای فاقد شغل در رصد وزارت علوم خاموش شده، اما حذف نشده است. یعنی اگر کارگروه آمایش آموزش عالی هر استان، دلیل و مستندی از نیازمندی رشته مورد نظر را با تکمیل فرم پیوست اشتغال با کسب ۷۰ امتیاز اثبات کند، فعالیت آن کد رشته از سر گرفته خواهد شد.
معاون آموزشی وزارت علوم، با بیان این که هر رشته جدیدی که دانشگاهها درخواست راهاندازی آن را دارند، باید پیوست اشتغال داشته باشد، افزود: امسال چراغ حدود یکهزار و ۱۰۰ کد رشته محل که هیچ شغلی برای آن وجود نداشت، خاموش شد که ۱۰۳ کد رشته مربوط به مراکز آموزش عالی استان مازندران بود.
وی با بیان این که رشتههای دانشگاهی مورد نظر هر استان باید با محوریت برنامه محوری و اشتغالزایی ایجاد شود، گفت: رشتههای کشاورزی، علوم پایه و فناوریهای راهبردی دریایی، امنیت غذایی و رشتههای فرهنگی و هنری مورد تأکید و در فهرست حذف کد رشتههای محل دانشگاهی نیست و برای آنها برنامه دیگری داریم.
عمو عابدینی به الزامات برنامه توسعه هفتم به ضرورت نگهداشت نخبگان، توجه به برنامه محوری، نیاز محوری و اجرای شیوهنامه استاد محوری و تغییر ماموریت دانشگاهها به نقش حکمرانی و راهبری جامعه و ایجاد دانشگاههای حکمت بنیان؛ اشاره و از توجه ویژه دانشگاهها به جذب نخبگان و استعداد درخشان در سال گذشته، قدردانی کرد و گفت: وزارت علوم تا کنون حدود ۱۰ هزار کدرشتهمحل در مقاطع مختلف را استخراج کرده است که برای بررسی به کارگروههای استانی آمایش آموزش عالی ارایه کرده است و طبق برنامه تا مهر سال آینده باید به نتیجه برسد.
معاون آموزشی وزارت علوم با ذکر این نکته که دانشگاهها باید به سمت برنامه محوری، نیاز محوری و توجه مضاعف به صنعت و جامعه برای ایجاد رشتههای جدید دانشگاهی و مورد نیاز جامعه، گام بردارند، افزود: کارگروه پیادهسازی آمایش و مدیریت تحول آموزش عالی استانها، اختیارات کاملی را به ریاست استاندار استان مازندران دارند، یعنی استانها با محوریت مرکز استان، تصمیم به ایجاد کد رشتههای جدید و یا روشن کردن کدهای خاموش شده از سوی وزارت علوم، خواهند نمود.
عموعابدینی با اشاره به ماموریتهای تبیین شده در گام دوم انقلاب در حوزه آموزش عالی از عدم توازن رشتههای دانشگاهی با نیاز جامعه و اشتغال جوانان، تأکید کرد: مطالعات نشان داد که بسیاری از کدرشتهمحلها در استان و شهرستان استقبال نمیشود، حتی برخی کدرشتهمحلها ۶۰ درصد ظرفیت خالی نسبت به ظرفیت اولیه دفترچه کنکور را داشتند.
نایب رییس شورای گسترش آموزش عالی به برنامههای ماموریتگرایی و شروع حرکت دانشگاههای کشور به سمت رویکردهای تحولی به عنوان ماموریت جدی وزارت علوم اشاره کرد و توضیح داد: در برنامههای آمایش و مدیریت تحول در آموزش عالی، برخی از دانشگاهها به رغم کوچک بودن، به علت داشتن تخصص، هیئت علمی و ظرفیت در یک موضوع خاص تا مقطع دکتری نیز حمایت خواهند شد، اما قرار نیست همه دانشگاهها هر نوع ماموریتی را برای خود تعریف کنند.
وی دو راهکار را برای حفظ رشتهها و روشن کردن چراغ رشتههای حذف شده به دانشگاهها پیشنهاد نمود: اول اینکه برای حفظ رشته مورد تقاضا از بورس صنعت در قالب قراردادهای تضمین شغلی و بیمه نمودن دانشجویان شاغل به تحصیل و جذب دانشجو بصورت استاد محوری را در دستورکار خود قرار دهند. دوم اینکه در فرم پیوست اشتغال، آن رشته امتیازی بیش از ۷۰ درصد معیار و شاخصهای لازم را کسب نموده باشد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت فعالیت مراکز آموزش عالی در تولید علم اشاره کرد و گفت: طبق برنامه وزارت علوم، دانشگاههایی که بیشتر از یک درصد تولیدات علمی کشور را انجام بدهند، مجوز ایجاد دانشکده مبتنی بر علوم و فنون راهبردی (فناوریهای نوظهور) را کسب خواهند نمود.
معاون آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه دانشگاهها باید به سمت حکمتی شدن حرکت کنند، ادامه داد: تحول در دانشگاهها با عنوان دانشگاه تمدن ساز حول چهار محور حکمرانی مبتنی بر خرد و حکمت، فارغالتحصیل توانمند از نظر اشتغال، خانواده محوری و تعاملات بینالمللی اجرا میشود.
ایجاد ۳۰ دانشگاه حکمتبنیان از برنامههای وزارت علوم
عموعابدینی افزود: تحول آموزش عالی در دانشگاهها، صرفاً با حکمت بنیان شدن آنها صورت خواهد گرفت. ایرانیها از دیرباز شاگردپرور و حکیم پرور بودهاند و در ایجاد و توسعه دانشگاهها (بعنوان مثال: اولین دانشگاه جهان، جندی شاپور بوده است)، مؤثر بودهاند، بنابراین باید در آموزش عالی به درجه و اعتبار تمدنی خویش بازگردیم و راه علم را که مورد تأکید سازمان ملی یونسکو است، احیاء کنیم.
معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: طرح تحول آموزش عالی با عنوان دانشگاههای تمدن ساز و حکمت بنیان از سوی دولت و برنامه توسعه هفتم به این وزارتخانه ابلاغ و اجرای آن آغاز شده و این کار ظرف پنج سال انجام خواهد شد.
وی توضیح داد: این دانشگاهها آییننامههای پژوهشی، آموزشی، فناوری و حکمرانی خاص خود را داشته و از نظر حکمرانی و مدیریتی مبتنی بر الگوهای تمدن آفرینی بنا خواهند شد و علاوه بر بهرهگیری از جدیدترین روشهایی که در ۱۰۰ دانشگاه برتر دنیا اجرا میشود، از الگوهای تمدنی ایرانی-اسلامی همچون استادمحوری، شاگردپروری و اخلاقمداری و برنامه محوری بهره گرفته خواهد شد.
ظرفیت ایجاد دانشگاه جامع کشاورزی در مازندران
عموعابدینی با بیان این که بعد از استان تهران بیشترین مراکز علمی و دانشگاهی کشور در مازندران وجود دارد، گفت: تصمیمگیری برای هم افزایی هیأت علمی دانشگاههای مختلف با هدف ماموریت گرایی توسعه هر استان در کارگروه آمایش آموزش عالی مورد هدف است.
وی با اشاره به این که توسعه کشاورزی مبتنی بر دانش بنیان در مازندران برای پایداری امنیت غذای کشور مهم و ضروری است، ادامه داد: وزارت علوم از رشتههای مرتبط با امنیت غذایی با توجه به پتانسیل استان و نقش ملی که در سند آمایش مشخص شده است، حمایت میکند.
معاون وزیر علوم گفت: کارگروه پیادهسازی آمایش و مدیریت تحول آموزش عالی مازندران میتواند این موضوع را در دستور کار قرار دهد و تصمیمگیری کند.
وی افزود: مازندران با تولید سالانه بیش از هفت میلیون و ۵۰۰هزار تن انواع محصولات کشاورزی حدود ۱۱درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی کشور را در اختیار دارد.
همچنین در این جلسه استاندار استان مازندران نیز از برگزاری جلسات کارگروه آمایش مدیریت استانی استقبال و به تشریح نقش مهم دانشگاهها در رشد و توسعه کشور اشاره کرد.
وی با اشاره به ماموریتهای برنامه توسعه هفتم، محورهای اصلی این برنامه را در حوزه آموزش عالی تبیین کرد.
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